С 1 января в Казахстане введут налог на Google. Кто и как его будет платить

Казахстанских плательщиков новая норма не коснётся, пояснили в Министерстве нацэкономики.

С 1 января 2022 года в Казахстане вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физлицам на территории Казахстана (так называемый налог на Google), сообщается на сайте Министерства национальной экономики.



В ведомстве пояснили, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана. Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков эта норма не коснётся.



"Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учёт. В упрощённом порядке направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", – сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.



Администрирование будет вестись на основании данных банков о суммах, переведённых в разрезе иностранных интернет-компаний.



Для администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.



Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.



"Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт, как стран Европы, так и опыт ближайших соседей – России, Беларуси", – отметили в министерстве.



Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого налога НДС в год составят 2 млрд тенге.



25 ноября 2021 сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.