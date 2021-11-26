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Семиклассник умер после урока физкультуры в Шымкенте

Просмотров:986 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Семиклассник умер после урока физкультуры в Шымкенте
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Со слов директора специализированного лицея-интерната для одаренных детей № 1, где учился ребенок, инцидент произошел 19 ноября. На уроке физкультуры семиклассник почувствовал себя плохо. Учитель отвел мальчика в личный кабинет и сообщил медработнику школы о его состоянии.

Сразу после осмотра мальчику была вызвана скорая помощь, врачи которой приняли решение о госпитализации, предварительно поставив в известность маму ребенка.

"Скорая помощь увезла мальчика в больницу. Ребенок находился в реанимации. 20 ноября утром, когда позвонили маме, чтобы узнать о состоянии подростка, она сообщила, что ночью ее сын скончался", - сообщила руководитель Управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

Она добавила, что врачи поставили школьнику диагноз "острая сердечно-легочная недостаточность".


Источник: tengrinews.kz
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