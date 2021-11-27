В Казахстане уменьшилось количество заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 66 человек меньше, чем сутками ранее. По темпам заражения на первом месте остается Карагандинская область, сообщает Zakon.kz.



Минздрав РК опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 ноября.



За сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших COVID-19, их них:



в Нур-Султане – 106,



в Алматы – 110,



в Шымкенте – 14,



в Акмолинской области – 80,



в Актюбинской области – 10,



в Алматинской области – 35,



в Атырауской области – 10,



в ВКО – 57,



в Жамбылской области – 8,



в ЗКО – 18,



в Карагандинской области – 101,



в Костанайской области – 107,



в Кызылординской области – 10,



в Мангистауской области – 7,



в Павлодарской области – 95,



в СКО – 131,



в Туркестанской области – 6.



Всего в стране подтверждено 969 245 случаев, передает МВК по нераспространению COVID-19.



Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



За этот же период в РК 1311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 61,



в Алматы – 89,



в Шымкенте – 36,



в Акмолинской области – 88,



в Актюбинской области – 17,



в Алматинской области – 60,



в Атырауской области – 32,



в ВКО – 77,



в Жамбылской области – 17,



в ЗКО – 0,



в Карагандинской области – 147,



в Костанайской области – 311,



в Кызылординской области – 11,



в Мангистауской области – 2,



в Павлодарской области – 291,



в СКО – 50,



в Туркестанской области – 22.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 933 107 человек.