Новому штамму коронавируса дали имя

ВОЗ назвала новый штамм B.1.1.529 буквой "омикрон", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой "омикрон".



По данным организации, существующие ПЦР-тесты способны распознавать штамм "омикрон". На фоне появления нового штамма коронавирусной инфекции ВОЗ призвала увеличить масштабы вакцинации от COVID-19.



Омикрон - 15-я буква греческого алфавита. От буквы омикрон произошли латинская буква O и кириллическая О.



В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.



Ранее в ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Напомним, в Израиле зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529.