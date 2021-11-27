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Новому штамму коронавируса дали имя

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Новому штамму коронавируса дали имя
Фото из открытых источников
ВОЗ назвала новый штамм B.1.1.529 буквой "омикрон", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой "омикрон".

По данным организации, существующие ПЦР-тесты способны распознавать штамм "омикрон". На фоне появления нового штамма коронавирусной инфекции ВОЗ призвала увеличить масштабы вакцинации от COVID-19.

Омикрон - 15-я буква греческого алфавита. От буквы омикрон произошли латинская буква O и кириллическая О.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Напомним, в Израиле зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529.


Источник: Tengrinews.kz
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