Наставника шоу "Голос" экстренно госпитализировали

Певец, композитор и поэт Александр Градский экстренно госпитализирован. Как стало известно, один из наставников шоу "Голос" внезапно почувствовал себя плохо, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 5-tv.



Бригада скорой помощи доставила музыканта в больницу. Медики подозревают, что у Александра Градского произошел инсульт.



"Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.



СМИ сообщают, что музыкант находится без сознания в тяжелом состоянии.



Известно, что еще 23 ноября Александр Градский жаловался на плохое самочувствие в ходе съемок шоу и ему несколько раз вызывали медиков.



Отмечается, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции.