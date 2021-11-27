Арестованные 536 миллионов долларов вернулись в распоряжение Нацбанка Казахстана

Национальный Банк Казахстана сообщил о снятии ареста с активов Национального фонда страны в сумме порядка 536 миллионов долларов (с учетом начисленных процентов) и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального Банка, передает Tengrinews.kz.
"В декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Республики Казахстан на сумму 530 миллионов долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.
16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. В результате совместных усилий Национального Банка и Министерства юстиции вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста", - сообщили в пресс-службе НБ.
Ранее Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 миллионов долларов должен быть отменен. Как пояснили в Министерстве юстиции, это признание свидетельствует об отсутствии перспектив у Стати в судебном разбирательстве, возбужденном в Бельгии против Казахстана и Национального Банка.
Одним из последствий проигрыша Стати в лондонском разбирательстве стало то, что в феврале 2021 года Высокий суд обязал Стати выплатить Казахстану и Нацбанку судебные издержки и расходы в размере 3,7 миллиона долларов. До настоящего времени Стати не выполнили это решение.
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