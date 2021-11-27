Вакцину Pfizer не добавляют в напитки и еду в школьных столовых – управление здравоохранения Атырау

Управление здравоохранения Атырауской области опровергает сообщение, распространяемое в социальных сетях о вакцине в еде и напитках школьниках, передает ИА «NewTimes.kz».



В родительских чатах на протяжении нескольких дней распространяется фейковое сообщение о том, что в еду и напитки из школьных столовых якобы добавляют вакцину Pfizer. После чего у учеников наблюдаются признаки некоего опасного заболевания - першение в горле, тошнота и рвота.



«Кроме того, неизвестная женщина в своем звуковом сообщении, распространяемом в What's App, утверждает, что вакцину Pfizer вводят детям в назальных каплях. Эта информация ложная и недостоверная. Вакцина «Kомирнати» была доставлена в регион во флаконах, каждый из которых рассчитан на 6 человек. Вакцинация школьников в возрасте с 12 до 18 лет проводится исключительно по добровольному письменному согласию родителей в плечо, никаких назальных капель и спреев не существует», ― рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.



В горздраве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной и недостоверной информации.



Также отмечено, что для поиска нарушителя будут предприняты все необходимые меры.