Пение и шоколад — врач назвал неожиданные методы понизить давление

Если снизить систолическое артериальное давление всего на 5 миллиметров ртутного столба, то риск развития диабета уменьшится на 11%, рассказал британский специалист Майкл Мосли, сообщает Zakon.kz.



В интервью The Daily Express специалист посоветовал для снижения кровяного давления и сахара в крови использовать технику пения.



Я люблю петь песни за рулем или в душе – и, к счастью, исследования показывают, что пение – хороший способ снизить уровень гормона стресса, кортизола. Что, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови. Майкл Мосли



Медик уточнил, что кортизол увеличивает уровень сахара в крови, перерабатывая белок в глюкозу.



Кроме того, он поделился, что как-то наблюдал за одной пациенткой средних лет, у которой было такое высокое давление, что хирурги не рисковали делать ей операцию. Тогда женщина начала негромко петь, и в течение 20 минут ее давление понизилось.



Также для снижения давления медик посоветовал принимать горячие ванные, есть темный шоколад и посещать зоопарк.



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