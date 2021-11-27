Полное солнечное затмение 4 декабря: что принесет последнее затмение 2021 года

Четвертого декабря произойдет последнее в этом году солнечное затмение, которое закроет так называемый коридор затмений. Что ждать от этого дня и в чем его особенность, читайте в справке Sputnik Казахстан.
Солнечное затмение – это астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена, и саму Луну не видно.
Когда и где можно увидеть солнечное затмение
Полное солнечное затмение выпадает на субботу, 4 декабря. Оно произойдет в 13:34 по времени Нур-Султана. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды, однако жители Казахстана не смогут его увидеть.
Максимальную фазу можно будет наблюдать в Антарктиде. Полоса полной фазы затмения начнется в южной части акватории Атлантического океана восточнее Фолклендских островов. Оттуда тень Луны направится сначала в юго-восточном, а затем в южном направлении через море Уэдделла и вступит в Антарктиду.
Кроме того, увидеть затмение можно будет с территории Южной Африки, юго-востока Австралии, в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
В чем особенного солнечного затмения 4 декабря
Полное солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря, станет последним на оси Близнецы – Стрелец. Следующее такое затмение, по прогнозам астрологов, произойдет только в декабре 2029 года.
Считается, что декабрьское затмение активизирует энергию оптимистичного Стрельца. Оно означает новое начало и будет благоприятным для людей, стремящихся к творчеству.
В этот период в первую очередь важно побороть свои страхи, затем научиться отдавать ресурсы, выходить за рамки шаблонов и устарелых традиций, меняться и менять.
Чего нельзя делать в день солнечного затмения
Несмотря на позитивные перемены, которые влечет за собой Полное солнечное затмение 4 декабря, есть некоторые рекомендации, которые советуют соблюдать астрологи.
В этот не рекомендуется:
- вступать в споры и конфликты; - садиться за руль в случае переутомления; - стричь волосы; - начинать новые дела; - менять работу; - делать хирургические операции; - переезжать в новый дом/город/страну.
Что можно и нужно делать в день солнечного затмения
Астрологи рекомендуют подготовиться к Солнечному затмению: сделать накануне генеральную уборку, выбросить старые, ненужные вещи, очистить пространство, чтобы положительная энергия перемен нашла место в доме. Кроме этого, не лишним будет устроить разгрузочный день.
В этот день рекомендуется:
- избегать стресса; - отказаться от вредных привычек; - больше отдыхать, высыпаться; - не переедать; - избегать интенсивных физических нагрузок; - гулять на свежем воздухе; - медитировать.
Полное затмение 4 декабря закроет так называемый коридор затмений – период между "кровавой Луной" и "черным Солнцем".
Следующее солнечное затмение произойдет 30 апреля 2022 года. Его будет видно в Южной Америке, а также в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках тихоокеанского побережья Антарктиды.
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