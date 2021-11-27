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Полное солнечное затмение 4 декабря: что принесет последнее затмение 2021 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Полное солнечное затмение 4 декабря: что принесет последнее затмение 2021 года
Фото из открытых источников
Четвертого декабря произойдет последнее в этом году солнечное затмение, которое закроет так называемый коридор затмений. Что ждать от этого дня и в чем его особенность, читайте в справке Sputnik Казахстан.

Солнечное затмение – это астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена, и саму Луну не видно.

Когда и где можно увидеть солнечное затмение

Полное солнечное затмение выпадает на субботу, 4 декабря. Оно произойдет в 13:34 по времени Нур-Султана. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды, однако жители Казахстана не смогут его увидеть.

Максимальную фазу можно будет наблюдать в Антарктиде. Полоса полной фазы затмения начнется в южной части акватории Атлантического океана восточнее Фолклендских островов. Оттуда тень Луны направится сначала в юго-восточном, а затем в южном направлении через море Уэдделла и вступит в Антарктиду.

Кроме того, увидеть затмение можно будет с территории Южной Африки, юго-востока Австралии, в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

В чем особенного солнечного затмения 4 декабря

Полное солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря, станет последним на оси Близнецы – Стрелец. Следующее такое затмение, по прогнозам астрологов, произойдет только в декабре 2029 года.

Считается, что декабрьское затмение активизирует энергию оптимистичного Стрельца. Оно означает новое начало и будет благоприятным для людей, стремящихся к творчеству.

В этот период в первую очередь важно побороть свои страхи, затем научиться отдавать ресурсы, выходить за рамки шаблонов и устарелых традиций, меняться и менять.

Чего нельзя делать в день солнечного затмения

Несмотря на позитивные перемены, которые влечет за собой Полное солнечное затмение 4 декабря, есть некоторые рекомендации, которые советуют соблюдать астрологи.

В этот не рекомендуется:

- вступать в споры и конфликты;
- садиться за руль в случае переутомления;
- стричь волосы;
- начинать новые дела;
- менять работу;
- делать хирургические операции;
- переезжать в новый дом/город/страну.

Что можно и нужно делать в день солнечного затмения

Астрологи рекомендуют подготовиться к Солнечному затмению: сделать накануне генеральную уборку, выбросить старые, ненужные вещи, очистить пространство, чтобы положительная энергия перемен нашла место в доме. Кроме этого, не лишним будет устроить разгрузочный день.

В этот день рекомендуется:

- избегать стресса;
- отказаться от вредных привычек;
- больше отдыхать, высыпаться;
- не переедать;
- избегать интенсивных физических нагрузок;
- гулять на свежем воздухе;
- медитировать.

Полное затмение 4 декабря закроет так называемый коридор затмений – период между "кровавой Луной" и "черным Солнцем".

Следующее солнечное затмение произойдет 30 апреля 2022 года. Его будет видно в Южной Америке, а также в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках тихоокеанского побережья Антарктиды.


Источник: sputniknews.kz
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