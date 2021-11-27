Контроль мобильных переводов. На видеопризыв ответили в КГД

В Сети распространяется видео, на котором мужчина, представившись юристом, призывает граждан скрывать свои доходы и отказываться от мобильных переводов в пользу наличных платежей. Видео прокомментировали в Комитете госдоходов Министерства финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Автор видео комментирует принятый Парламентом в четверг, 25 ноября, закон, который вводит понятие "мобильные платежи" и регулирует мобильные переводы в сфере бизнеса. Отметим, закон еще не подписан Президентом. Однако автор видео заявляет, что закон уже начал действовать."Всех водителей, кто сейчас на карту принимает, как индивидуального предпринимателя подтянут за незаконную коммерческую деятельность. Поэтому с сегодняшнего дня прекращайте принимать оплату по мобильным переводам либо регистрируйте ИП. Но вы должны будете купить электронную кассу, которая будет автоматически онлайн подавать чеки и информацию о том, что вам заплатили и вы выдали чек. Вы обязаны будете вести учет и отчитываться перед налоговой", - указал автор видео.В Комитете госдоходов заверили, что налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому составляет всего 1 процент от общего дохода. К примеру, если доход составляет 300 тысяч тенге, то налог будет всего 3 тысячи тенге в месяц."При этом необязательна покупка кассового аппарата, существует несколько бесплатных мобильных версий онлайн кассовых аппаратов. Со следующего года вводится СНР с использованием мобильного приложения e-Salyk Business.В данном приложении можно зарегистрировать ИП, выбрать режим налогообложения, приложение может использоваться в качестве кассового аппарата. Уплату налогов и платежей также можно провести с использованием данного приложения", - указали в КГД.Также в ведомстве пояснили, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года и объявлен мораторий на проведение проверок. Предпринимателей призвали вести легальный бизнес, отражать реальные доходы, что особенно актуально в преддверии внедрения всеобщего декларирования.Напомним, ранее вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал, какие операции с мобильными переводами будут считаться подозрительными."Если вы эпизодически получаете деньги на свой день рождения, к примеру, от своих родственников, то в эту систему управления рисков вы никак не попадаете. Если у вас день рождения будет каждый день и по пять раз, тогда это будет подозрительно. (...) Банковская тайна в этой части для налоговых органов открывается", - сообщил Султангазиев в кулуарах Сената после принятия закона.