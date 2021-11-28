Суточная заболеваемость коронавирусом снизилась в Казахстане

За прошедшие сутки (27 ноября) в Казахстане зарегистрировали 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В предыдущий день показатель составил 905 заразившихся, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 970 092 случая, из них за сутки:



в Нур-Султане – 117,

в Алматы – 85,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 13,

в Алматинской области – 37,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 45,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 22,

в Карагандинской области – 97,

в Костанайской области – 102,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 93,

в СКО – 121,

в Туркестанской области – 4.