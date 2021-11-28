Умер народный артист России Александр Градский

Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал «112».
Накануне, 27 ноября, стало известно, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.
В пятницу, 26 ноября, Градский попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо — музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа.
Несколько дней сообщалось, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Градский говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.
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