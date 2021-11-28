Видео выступления Билана на свадьбе в Казахстане обсуждают в Сети

Российского победителя "Евровидения - 2008", певца Диму Билана заподозрили в нетрезвом выступлении на свадьбе в Казахстане. Ролик с торжества опубликовал на своей странице в Instagram блогер Биржан Ашим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ren.tv.Артист вышел на сцену, чтобы выступить перед молодоженами и гостями свадьбы. Автор ролика обратил внимание своих подписчиков, что певец явно мог бы спеть лучше.В следующем фрагменте Билан с трудом разговаривает с публикой."Ребята, он обдолбанный!" - говорит Биржан пользователям.Позже артист вышел в сторис в Instagram и признался, что действительно был пьян."Вы знаете, так бывает. Неужели с вами такого не было? Иногда человек напивается. Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, песни, музыка. Я бесконечно в состоянии высечения искр. У меня другого не бывает. Я очень устал. И у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно. Я не знаю, как это объяснить", - признался Билан.Он добавил, что его мама, смотря его сторис, плачет, и ему очень стыдно. "А вы знаете, сколько я написал музыки новой? Я написал уже целый альбом. Я ненавижу людей, которые выходят в эфир пьяными. И нет у меня отзыва в душе к этому состоянию. Мы все пережили этот пандемический год. Я болел два раза. Я с бронхитом катался, со сломанной ногой давал концерты. Я вообще, если честно, хороший парень, неплохой. (...) Я сегодня, когда узнал, очень много плакал. Возможно, буду завтра жалеть, но вы даже половины не знаете, сколько я переживаю", - добавил Дима Билан.Как пишет телеканал, певец и ранее отмечался странным поведением, которое вызывало вопросы у его поклонников и представителей общественности. В 2019 году Сеть заполонили видео выступления Билана на Дне города в Самаре. Появление певца зрители встретили овациями - все-таки не каждый день в город приезжает победитель "Евровидения", а вот пение Билана жителям не понравилось. Позже Билану было стыдно смотреть людям в глаза, и он повторил в городе концерт бесплатно, кроме того, подарил юным самарцам с особенностями развития детскую площадку.