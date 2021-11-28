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Стала известна причина смерти Александра Градского

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 12:27
Стала известна причина смерти Александра Градского
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Причиной смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского стал инфаркт головного мозга. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Известно, что музыкант был госпитализирован с инсультом в пятницу, 26 ноября, и находился в реанимации. За жизнь певца последние отчаянно боролись медики, однако спасти его не удалось. Спустя двое суток, в ночь на воскресенье, 28 ноября, не приходя в сознание, Градский скончался на 73-м году жизни.

Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция. Он жаловался на постоянные боли в ногах и практически не вставал.

Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт по классу вокала, учился в Московской консерватории по классу композиции. С 1970-х годов занимался сольной карьерой, принимал участие в большом количестве различных музыкальных проектов. На его счету более четырех десятков записанных альбомов. В 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств, в 1998-м стал лауреатом госпремии, а в 1999 году ему присвоили звание народного артиста.


Источник: lenta.ru
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