В Талгаре четырёхлетняя девочка умерла в детсаду, проглотив пластмассовый шарик, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
В социальных сетях сообщили, что девочка подавилась бусинкой.
"По факту смерти 4-летней девочки 26 ноября в одном из детских садов Талгара возбуждено уголовное производство. При проведении судебно-медицинской экспертизы в горле ребенка обнаружен твердый пластмассовый предмет. Досудебное расследование проводится по ст.141 ч.2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего). Расследование взято на контроль", – рассказали в полиции.
Как сообщили в акимате Талгара, ЧП произошло в детском саду "Булдиршин", принадлежащем ТОО "Талгар-Нурали".
Со слов сотрудников детского сада, 26 ноября около 15.20 ребёнок не проснулся после обеденного сна. После чего сотрудники вызвали скорую помощь и сообщили л случившемся родителям.
"На вызов согласно категории срочности незамедлительно направили врачебную бригаду. По пути на вызов уже у ворот детского сада бригаду СМП остановили родители ребёнка. Семья живёт рядом с детским садом, и до приезда бригады скорой медицинской помощи родители забрали ребёнка и сами выехали навстречу бригаде скорой медицинской помощи. Ребёнок 2017 года рождения", – говорится в сообщении.
Детский ясли-сад "Булдиршин" функционирует с 2015 года. Девочка посещала его с декабря 2020 года.
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