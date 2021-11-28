В Талгаре четырёхлетняя девочка умерла в детсаду, проглотив пластмассовый шарик, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.



В социальных сетях сообщили, что девочка подавилась бусинкой.



"По факту смерти 4-летней девочки 26 ноября в одном из детских садов Талгара возбуждено уголовное производство.

При проведении судебно-медицинской экспертизы в горле ребенка обнаружен твердый пластмассовый предмет. Досудебное расследование проводится по ст.141 ч.2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего). Расследование взято на контроль", – рассказали в полиции.







Как сообщили в акимате Талгара, ЧП произошло в детском саду "Булдиршин", принадлежащем ТОО "Талгар-Нурали".



Со слов сотрудников детского сада, 26 ноября около 15.20 ребёнок не проснулся после обеденного сна. После чего сотрудники вызвали скорую помощь и сообщили л случившемся родителям.



"На вызов согласно категории срочности незамедлительно направили врачебную бригаду. По пути на вызов уже у ворот детского сада бригаду СМП остановили родители ребёнка. Семья живёт рядом с детским садом, и до приезда бригады скорой медицинской помощи родители забрали ребёнка и сами выехали навстречу бригаде скорой медицинской помощи. Ребёнок 2017 года рождения", – говорится в сообщении.



Детский ясли-сад "Булдиршин" функционирует с 2015 года. Девочка посещала его с декабря 2020 года.