WhatsApp позволит самостоятельно создавать стикеры

В мессенджере WhatsApp скоро появится функция создания собственных стикеров, сообщает Zakon.kz.



Соответствующая возможность уже доступна в одной из бета-версий. Стикеры можно создавать из имеющихся в распоряжении пользователя изображений, пишет Gizmochina.



Доступ к новой функции можно получить, нажав на иконку булавки, где затем нужно будет выбрать пункт «Стикеры». Затем достаточно выбрать желаемое изображение и отправить его.



Есть много возможностей для редактирования будущего стикера: картинку можно обрезать, наложить текст или смайлик, а также добавить другие стикеры поверх основного.



Вновь созданные иконки будут попадать в раздел стикеров.



Ожидается, что сначала функция будет доступна пользователям ОС Android, а позже появятся варианты и для владельцев iPhone.