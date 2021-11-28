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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

WhatsApp позволит самостоятельно создавать стикеры

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 14:36
WhatsApp позволит самостоятельно создавать стикеры
Фото из открытых источников
В мессенджере WhatsApp скоро появится функция создания собственных стикеров, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая возможность уже доступна в одной из бета-версий. Стикеры можно создавать из имеющихся в распоряжении пользователя изображений, пишет Gizmochina.

Доступ к новой функции можно получить, нажав на иконку булавки, где затем нужно будет выбрать пункт «Стикеры». Затем достаточно выбрать желаемое изображение и отправить его.

Есть много возможностей для редактирования будущего стикера: картинку можно обрезать, наложить текст или смайлик, а также добавить другие стикеры поверх основного.

Вновь созданные иконки будут попадать в раздел стикеров.

Ожидается, что сначала функция будет доступна пользователям ОС Android, а позже появятся варианты и для владельцев iPhone.


Источник: zakon.kz
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