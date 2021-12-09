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Ревакцинация для всех желающих доступна с 8 декабря в Казахстане - Цой

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 12:09
Ревакцинация для всех желающих доступна с 8 декабря в Казахстане - Цой
© REUTERS / FADEL SENNA
НУР-СУЛТАН, 9 дек - Sputnik. Пройти ревакцинацию от коронавируса с 8 декабря может любой желающий, прошедший полный курс вакцинации не менее полугода назад, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Ранее в Казахстане пересмотрели тактику ревакцинации населения. С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, которые завершили вакцинацию двумя дозами, а также переболели коронавирусом. На сегодня ревакцинацией охвачено свыше 44 тысяч человек.

"Наши ученые изучили международный опыт, и мы видим, что в целом через 6 месяцев в мире предлагают ревакцинироваться. Поэтому мы переместили с 9 до 6 месяцев, то есть укоротили сроки, потому что есть потребность простимулировать иммунитет, чтобы организм был более защищен от новых штаммов коронавируса", - сказал Цой журналистам.

Журналисты поинтересовались у министра: может ли с 8 декабря любой желающий прийти в поликлинику и пройти ревакцинацию?

"Да, те, кто получил свою вакцину, через 6 месяцев после второй дозы могут прийти и получить вакцину", - добавил глава Минздрава.

Согласно прежнему постановлению, сроки повторной вакцинации были разными для разных типов вакцин: так, интервал после введения векторных вакцин был 9 месяцев, а после инактивированных вакцин и мРНК-вакцин – 6 месяцев. Кроме того, для прохождения ревакцинации нужно было входить в определенные группы населения (медработники, педагоги, полицейские, лица старше 60 лет и другие).


Источник: sputniknews.kz
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