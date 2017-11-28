Уважаемые друзья и партнеры!

Это время приносит с собой не только праздничное настроение и ожидание чуда, но также и необходимость задуматься о том, как именно выразить свою любовь к близким и родным. В помощь всем тем, кто хочет узнать, где можно купить подарки
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- мы запускаем специальный проект «Новый год-2018», в котором собраны предложения от лучших компаний города.Посмотреть можно http://va.kz/newyear
.Приглашаем к участию организации и компании города.
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