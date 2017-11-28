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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 245

Уважаемые друзья и партнеры!

Приближается самый главный, самый долгожданный и волшебный праздник - Новый год! Его всегда с нетерпением ждут и взрослые, и дети.

Это время приносит с собой не только праздничное настроение и ожидание чуда, но также и необходимость задуматься о том, как именно выразить свою любовь к близким и родным. В помощь всем тем, кто хочет узнать, где можно купить подарки, воспользоваться скидками, заказать еду, а также заранее позаботиться о новогоднем банкете - мы запускаем специальный проект «Новый год-2018», в котором собраны предложения от лучших компаний города.


Посмотреть можно http://va.kz/newyear.

Приглашаем к участию организации и компании города. Объявите о своих скидках, акциях и предложениях к празднику в нашем проекте «Новый год-2018». Мы покажем вашу рекламу тысячам пользователей нашего сайта и социальных сетей, и вы непременно найдете своего клиента. Не платите за воздух, размещайте рекламу в правильных местах!

Ознакомиться с условиями участия можно здесь.


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