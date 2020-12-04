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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: 4-12-2020, 11:02

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Информационное сообщение для кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 14) статьи 12, пунктом 2) статьи 101, пунктом 7) статьи 103, пунктом 8) статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила назначить очередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан на 10 января 2021 года.

ТОО «Лада Пресс» (далее - «редакция») – собственник сайта www.lada.kz (далее - «сайт») в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года N2464 «О выборах в Республике Казахстан РК», информирует зарегистрированных кандидатов на очередные выборы в маслихаты (далее - «кандидаты»), о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации кандидатов, для участия в очередных выборах в маслихаты, назначенных на 10 января 2021 года.

Общие условия и порядок предоставления рекламных площадей ТОО «Лада Пресс» на сайте www.lada.kz

Редакция предоставляет рекламные площади для размещения агитационных и информационных материалов на странице www.lada.kz
Редакция предоставляет рекламные площади для размещения агитационных материалов в виде рекламных баннеров, текстовых сообщений, фото и видеорепортажей.
Предоставление площадей осуществляется на основании заключенного с собственником сайта письменного договора о предоставлении кандидату в маслихаты площади для размещения агитационных и информационных материалов.
Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования.
Материалы предоставляются кандидатами в редакцию в готовом виде в соответствии с требованиями сайта и законодательства Республики Казахстан в следующие сроки:
- для размещения на сайте не менее чем за 5 часов до опубликования согласно рабочему графику.

Устанавливается 100-процентная предоплата за размещение материалов предвыборной агитации на основании счёта в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления такого счёта.

В случае несоблюдения требований законодательства о выборах в Республике Казахстан редакция вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.

Размер оплаты за предоставление информационной площади составляет:
- стоимость размещения статьи на сайте www.lada.kz – 50 000 тенге
- официальный прайс по размещению баннеров на сайте www.lada.kz скачать здесь

Информационное сообщение для кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан

Заявки принимаются в письменном виде от кандидатов в рабочие дни (пн.-пт.) с 09:00 до 18:00 (по времени Актау) по следующему адресу:
Республика Казахстан, 130000, г.Актау, 5 мкр., зд.17/1.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: +7 7292 601304, +7 707 9 601304



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