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Брокер Esperio: золото в дзэне и «юанизация» экономики

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 15:24
Брокер Esperio: золото в дзэне и «юанизация» экономики
Брокер Esperio
Понятие инвестиций в драгоценные металлы в перспективе 2-4 лет может сузиться до инвестиций только в золото. Это обусловлено и устойчивостью золота к циклическим спадам в мировой экономике, и его ролью во все более вероятной «юанизации» глобальной финансовой системы. Аналитик онлайн-брокера Esperio Антон Быков рассуждает о будущем и прошлом защитного актива, дает рекомендации, когда и как его покупать инвесторам в Казахстане.

Когда покупать золото?



В ближайшие несколько лет благоприятные условия для золота очевидны. 
Долговой рынок США дает сигналы неизбежного циклического спада в 2023 году или даже в конце лета или осенью 2022 года. 
Алгоритм спада может быть похож на кризис 2008 года. Тогда, несмотря на дефляционный шок, обвал фондового рынка и 50-60% падение цен на нефть и промышленные металлы, золото упало лишь на 25-30%. А с 2009 года оно уже росло, подорожав к 2011 году более чем в 2 раза на фоне антикризисной программы ФРС по выкупу активов (QE).

В ближайшие год-два ситуация будет сложнее. Дисбалансы в финансовой системе США более выражены. И ФРС придется запускать экстремальные антикризисные программы. Они по сути будут означать безлимитную эмиссию денежной массы, которая размоет стоимость доллара и подбросит золото более чем в 2 раза к 2025 году.

Самое главное - не забывать, что во время циклического спада золото тоже дешевеет. Это значит, что текущие (на дату публикации) цены в $1920-1950 за тройскую унцию не являются привлекательными, лучше подождать конца года с более выгодным уровнем $1400-1600.

Советы Esperio по инвестициям в золото 
• Действуйте по заранее составленному плану. 
• Ждите хороших ценовых уровней. 
• Покупайте золото, когда оно мало кого интересует. 
• Ищите выгодные условия. 
• Инвестируйте в наиболее надежных финансовых организациях. 
• Заранее продумывайте процесс хранения золота.

Как покупать золото?



Для казахстанских инвесторов доступны следующие способы вложения в золото:
• покупка мерных слитков Нацбанка; 
• обезличенные металлические счета (ОМС);
• биржевые инвестиции (подходит только для опытных инвесторов).

При выборе способа инвестирования необходимо учесть возможные издержки.
В случае покупки слитка для безубыточной инвестиции цена золота должна вырасти на 19% с учетом текущей разницы между покупкой и продажей (последняя декада марта 2022 года). Также возможны расходы на хранение. 

В случае приобретения ОМС, спред по нему составит около 10% (март 2022), что будет означать прибыль в 9%, кроме того ОМС не предполагает издержек за хранение.

К концу 2022 года спреды ОМС могут снизиться, и тогда спреды на покупку слитков могут достичь уровня 10%, предоставив хорошую возможность для покупки.
Второй важный момент – физическое обладание слитками защитит от банкротства банка, но может привлечь злоумышленников.
Таким образом, при прочих равных ОМС в надежном банке выглядит лучшим решением для инвестиций.

Брокер Esperio: золото в дзэне и «юанизация» экономики


Золото в условиях «юанизации» и дедолларизации



Сегодня все больше стран активно уходят от расчетов в долларах США и снижают долларовые объемы в своих золотовалютных резервах (ЗВР). 
Симптоматично, что тенденция рекордных закупок золота в ЗВР свойственна даже союзникам США, а в новом стандарте «Базель III» золото определяется как крайне важный инструмент.

Только за 2021 год доля юаня в совокупном объеме международных расчетов выросла почти в 2 раза (до 3,1%). Кажется, это – небольшое достижение. Особенно в сравнении с долей доллара (39,2%) и евро (36,6%). Но стоит учесть, что юань поднялся с 5-го на 4-ое место среди резервных валют, потеснив японскую иену всего за один год.  При удержании текущих темпов роста к середине 2023 года юань сможет подняться еще выше, сместив британский фунт стерлингов (5,9% в международных расчетах), и войдет в тройку лидеров с долларом США и евро.

В случае реализации такого сценария позиции доллара и евро серьезно пошатнутся. Фактически это будет означать установление своеобразного «валютного равноправия» доллара, евро и юаня на достаточно продолжительное время.

Стоит ли говорить, что в ситуации конкуренции за титул основной резервной валюты именно золото выступит активом, в который уйдут многие институциональные инвесторы. Страны ожидаемо пересмотрят политику формирования своих ЗВР в пользу золота. И такой порядок вещей будет сохраняться до момента установления новой валютной системы, в которой доллар США уже будет на вторых ролях.

Не стоит также забывать: Китай все ближе к абсолютному лидерству в экономике по номинальному объему ВВП. Среднесрочные прогнозы международных аналитических агентств, МВФ и даже ЦРУ показывают, что при сохранении текущих темпов экономического роста в США и КНР китайская экономика к 2027-2030 году превзойдет американскую по данному показателю.

Брокер Esperio: золото в дзэне и «юанизация» экономики


Читайте историю – делайте выводы



В современной истории уже есть реальный кейс для осмысления перспектив золота на ближайшие 5-10 лет и текущей ситуации с долларом США. 
В начале XX века вместо Британской Империи новым гегемоном в мировой экономике и промышленности стали США. Затем на международных валютных конференциях в Бреттон-Вуде (1944) и на Ямайке (1976) доллар США сначала был официально привязан к золоту, а потом «заменил» его в международных расчетах.

Сегодня ситуация повторяется с той лишь разницей, что в ближайшие 5-8 лет новым гегемоном может стать уже Китай, а китайский юань – главной резервной валютой. Впрочем, если это действительно произойдет, то «юанизация» глобальной экономики завершится примерно к 2040-2045 году.
Да, розничные и даже институциональные инвесторы не оперируют долгосрочными прогнозами в четверть века, поскольку их точность стремится к нулю. Однако в сочетании с тенденциями настоящего времени инвестор может сделать для себя практически значимые выводы.

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