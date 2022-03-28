«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 484.49 KZT
  • €1 = 531.87 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Быстрые деньги на выгодных условиях

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 19:47
Быстрые деньги на выгодных условиях
Быстрые деньги
С учетом сложившейся экономической ситуацией в Казахстане, да и в мире в целом, все чаще у многих возникают финансовые трудности. Найти необходимую сумму денег получается не всегда, в такой ситуации на помощь приходит услуга займ онлайн.

Что это за услуга и в чем преимущества



Заем онлайн – это некая альтернатива банковскому кредиту. Многим известно, как сложно порой получить кредит в банке. Необходимо предоставить большое количество разнообразной документации. Иметь постоянный доход, официальное трудоустройство и очень важна ваша кредитная история.

Однако есть выход из любой ситуации, если вам необходима помощь в получении кредита, то стоит рассмотреть вариант онлайн-займа в МФО или у частных лиц. Данный вид кредитования несколько отличается от привычного всем банковского кредита и имеет свои особенности. А подобрать подходящий вариант для оформления кредита вы можете на специальном сайте doskazaymov.kz, где размещено множество предложений, условия и контактные данные людей, готовы вам помочь.

Помощь в оформлении ипотеки



Через оформление небанковского кредита можно купить не только машину, но и недвижимость. Некоторые частные лица или организации предлагают оформление займа на крупные суммы для покупки жилья. Оформить ипотечный кредит можно и в банке. Чтобы получить одобрение по заявке с вероятностью 99%, вам потребуется помощь в получении ипотеки. Обратившись к данному виду услуг, вам не только помогут собрать необходимый пакет документов, но и предложат помощь кредитных доноров.

Заем от частного лица имеет следующие преимущества:
• быстрое оформление в онлайн-режиме, не выходя из дома;
• нет необходимости предоставлять огромный перечень документов, достаточно документов, подтверждающих вашу личность;
• кредитная история не играет роли и не оказывает влияние на получение займа;
• есть варианты получения денег на карту или электронный кошелек;
• выгодные условия сотрудничества.

Также на сервисе можно оформить автокредит. Так как классический вариант автокредитования имеет множество нюансов и часто высокие ставки. В то время как частные организации предоставляют выгодные условия и ставки при оформлении займа, вы можете выбрать вариант, который вас больше всего устраивает. Оформив такой онлайн-кредит, вы сможете без проблем и больших переплат купить новый автомобиль.

Оформление небанковского онлайн-займа имеет массу преимуществ, одно из которых – это доступность и выгодные условия.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика