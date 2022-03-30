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АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 13:20
АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
30 марта 2022 года между АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», занимающим ведущее положение на рынке оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии в Мангистауской области, и USAID «Энергетика Центральной Азии» заключен меморандум о сотрудничестве.

Стратегический документ подписали председатель правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет и руководитель проекта USAID «Энергетика Центральной Азии» Андрий Митскан.

Данное сотрудничество направлено на оказание технической помощи АО «МРЭК» по оценке и разработке плана по содействию более широкому проникновению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Мангистауской области в соответствии с общей целью Казахстана по сокращению углеродного следа страны и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»


Техническая помощь включает разработку прогноза регионального энергетического баланса Мангистауской области до 2035 года, оценку технически и экономически целесообразного проникновения ВИЭ в регион, рекомендации по модернизации сети, необходимой для интеграции ВИЭ, а также наращивание потенциала и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»


- В Казахстане существуют Атласы солнечных ресурсов Казахстана и ветровых ресурсов. Однако хочу отметить, что на сегодняшний день нет интеграции с сетями, зачастую ВИЭ сами по себе развиваются. Наша задача в этом проекте - достичь интеграции ВИЭ в энергетическую систему региона. Чем ближе мы будем к источнику, тем лучше и устойчивее будет энергобаланс Мангистауской области, - сказал председатель правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет.


Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» представляет собой 5-летнюю региональную энергетическую программу стоимостью 39 миллионов долларов, которая помогает пяти странам Центральной Азии: Казахстану, Кыргызской Республике, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану - в достижении их экономических приоритетов через энергетический сектор. Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» направлен на поддержку улучшенных показателей энергетического сектора, внедрение «чистой» энергии на конкурентной основе, повышение энергетической безопасности и устойчивости за счёт расширения региональных связей и трансграничной торговли электроэнергией.

АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»


- Благодаря такому сотрудничеству проект USAID «Энергетика Центральной Азии» предоставляет технические услуги коммунальным предприятиям, операторам энергосистем, энергетическим компаниям, распределительным компаниям и другим заинтересованным сторонам для поддержки энергоперехода и декарбонизации электроэнергетики Центральной Азии – важных шагов для смягчения последствий изменения климата в регионе, - отметил советник по энергетике, USAID/Центральная Азия Патрик Мейер.


АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе. Основными потребителями электроэнергии являются компании нефтегазового сектора, доля которых составляет 86,2 процента от общего объёма, доля коммунально-бытового сектора 11,6 процента и население - 2,2 процента.

АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»


USAID - ведущее агентство международного развития в мире и катализатор, способствующий достижению результатов в области развития. За последнее десятилетие USAID сыграл ключевую роль в закладке основы для экономически жизнеспособной рыночной региональной энергосистемы в странах Центральной Азии. USAID также укрепил нормативно-правовую базу для развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, цифровизации энергетического сектора и повышения кибербезопасности. Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» работает с рядом местных и региональных партнеров с целью наращивания местного потенциала, содействия сотрудничеству и поддержки рыночных решений частного сектора.

АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»


АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»


АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»


АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»



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