АО «МРЭК» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с USAID «ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

- В Казахстане существуют Атласы солнечных ресурсов Казахстана и ветровых ресурсов. Однако хочу отметить, что на сегодняшний день нет интеграции с сетями, зачастую ВИЭ сами по себе развиваются. Наша задача в этом проекте - достичь интеграции ВИЭ в энергетическую систему региона. Чем ближе мы будем к источнику, тем лучше и устойчивее будет энергобаланс Мангистауской области, - сказал председатель правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет.

- Благодаря такому сотрудничеству проект USAID «Энергетика Центральной Азии» предоставляет технические услуги коммунальным предприятиям, операторам энергосистем, энергетическим компаниям, распределительным компаниям и другим заинтересованным сторонам для поддержки энергоперехода и декарбонизации электроэнергетики Центральной Азии – важных шагов для смягчения последствий изменения климата в регионе, - отметил советник по энергетике, USAID/Центральная Азия Патрик Мейер.

Стратегический документ подписали председатель правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет и руководитель проекта USAID «Энергетика Центральной Азии» Андрий Митскан.Данное сотрудничество направлено на оказание технической помощи АО «МРЭК» по оценке и разработке плана по содействию более широкому проникновению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Мангистауской области в соответствии с общей целью Казахстана по сокращению углеродного следа страны и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.Техническая помощь включает разработку прогноза регионального энергетического баланса Мангистауской области до 2035 года, оценку технически и экономически целесообразного проникновения ВИЭ в регион, рекомендации по модернизации сети, необходимой для интеграции ВИЭ, а также наращивание потенциала и взаимодействие с заинтересованными сторонами.Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» представляет собой 5-летнюю региональную энергетическую программу стоимостью 39 миллионов долларов, которая помогает пяти странам Центральной Азии: Казахстану, Кыргызской Республике, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану - в достижении их экономических приоритетов через энергетический сектор. Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» направлен на поддержку улучшенных показателей энергетического сектора, внедрение «чистой» энергии на конкурентной основе, повышение энергетической безопасности и устойчивости за счёт расширения региональных связей и трансграничной торговли электроэнергией.АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе. Основными потребителями электроэнергии являются компании нефтегазового сектора, доля которых составляет 86,2 процента от общего объёма, доля коммунально-бытового сектора 11,6 процента и население - 2,2 процента.USAID - ведущее агентство международного развития в мире и катализатор, способствующий достижению результатов в области развития. За последнее десятилетие USAID сыграл ключевую роль в закладке основы для экономически жизнеспособной рыночной региональной энергосистемы в странах Центральной Азии. USAID также укрепил нормативно-правовую базу для развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, цифровизации энергетического сектора и повышения кибербезопасности. Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» работает с рядом местных и региональных партнеров с целью наращивания местного потенциала, содействия сотрудничеству и поддержки рыночных решений частного сектора.