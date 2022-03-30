Как проходит адаптация Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен»?

Месси уже несколько месяцев играет в ПСЖ и время от времени демонстрирует проблески своего мастерства. Однако футбольные эксперты считают, что 34-летний игрок не так эффективен, как раньше, учитывая уровень таланта его товарищей по команде в атаке.
Что говорят одноклубники об адаптации Месси в ПСЖ
Анхель Ди Мария в интервью Жерому Ротему в программе RMC Sport поделился своими мыслями о том, как Месси сейчас чувствует себя в парижском клубе: «Он и его семья в полном порядке. Это нормально, что ему нужно время, чтобы акклиматизироваться. У него была вся его жизнь в одном месте, сейчас он очень счастлив», — сказал Ди Мария.
«Адаптация непростая, потому что он перешёл в команду, у которой были свои привычки. Кроме того, Лионелю приходилось играть против ПСЖ. Ему нравится владеть мячом. Именно поэтому сейчас мы все вместе работаем на результат», — подчеркнул Анхель Ди Мария.
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Другой звёздный игрок «Пари Сен-Жермен», Килиан Мбаппе, считает, что у него нет проблем с налаживанием партнёрства с Месси. «Мы должны помочь ему адаптироваться к команде, однако мы должны адаптироваться и к нему. Это именно то, над чем мы работаем на тренировках, когда нам удаётся создавать комбинации. Нам важно взаимодействовать на таком уровне, чтобы демонстрировать нашу атакующую мощь во время игр. Когда мы говорим об адаптации, речь также идёт о том, чтобы уметь анализировать своих товарищей по команде».
«Когда Лионель в раздевалке, всё по-другому. Атмосфера становится другой. Месси вызывает уважение», — рассказал один из источников в парижском клубе.
Как Месси меняет тактику ПСЖ?
Ещё до прихода аргентинца ПСЖ имел очень качественный состав, хотя и без идентичности. В команде блистают нападающие калибра Неймара, Килиана Мбаппе и Анхеля Ди Марии. Но им не хватало игрока, вокруг которого можно строить игру. Если вы решите зарегистрироваться на 1xbet, обязательно попробуйте сделать ставку на количество голов, которые забьёт ПСЖ, поскольку эта команда обладает фантастическим атакующим потенциалом.Месси может решить две главные проблемы ПСЖ:
● Он может стать ключом к взлому глубокой обороны команд, которые строят многоуровневую защиту. С темпом и хитростью оси Неймар-Мбаппе ПСЖ представляет собой сверхзвуковую контратакующую команду, но против устойчивых команд, готовых «припарковать автобус», они часто мучаются.
● Если не считать Неймара и Ди Марию, парижанам не хватает творчества на передней линии. Без их креатива у соперников «Пари Сен-Жермен» появляется меньше проблем, Теперь противникам предстоит поломать голову над тем, чтобы остановить одного из лучших игроков всех времён.
У Месси и его окружения нет никаких проблем с главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино, они продолжают тесно сотрудничать для достижения побед во всех турнирах, в которых сейчас участвуют парижане. Регистрация на 1xBet позволит вам сделать прогнозы на успех ПСЖ в каждом соревновании.
Месси не зря называют одним из величайших игроков всех времён. Если вы знаете, как зарегистрироваться в 1xbet, вам не составит труда сделать прогноз на результативные действия Лионеля Месси. Это потому, что когда люди меньше всего этого ожидают, он может выйти и сыграть в свою лучшую игру и помочь своим товарищам по команде. «Пари Сен-Жермен» - это невероятно сильная команда, но соперники этого клуба всегда готовы бороться и сделать всё возможное, чтобы нейтрализовать Лионеля Месси на поле.На правах рекламы