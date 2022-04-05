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В какой валюте лучше открывать депозит?

Просмотров:383 Опубликовано: Сегодня, 12:09
В какой валюте лучше открывать депозит?
В какой валюте лучше открывать депозит?

Когда доходы превышают расходы, появляется возможность отложить часть денег с целью их дальнейшего приумножения. Но даже с появлением сбережений вопрос вложения денег остается по-прежнему нерешенным. Взвесив все "за" и "против", вы решили отдать предпочтение банковскому вкладу, который гарантированно принесет, пусть и небольшой, но стабильный процент. В какой валюте все-таки стоит открывать депозит? Разбираемся в сегодняшнем материале.


Какие валюты доступны для вкладов?


На рынке Казахстана присутствуют различные депозиты в тенге и валюте. Самыми популярными и доступными для пользователей являются 4 валюты — тенге, доллар, евро и рубль. Ставка по депозиту в каждом отдельном случае сильно отличается, но среднее значение при вкладе сроком на 1 год составляет:


  • Тенге — 12,5%;

  • Евро — 1%;

  • Доллар — 1%;

  • Рубль — 1%.

В банке Фридом Финанс можно открыть депозит в Казахстане  https://bankffin.kz/ru/deposits/ph. Банк предлагает выгодные депозиты со ставкой в 13,2% ₸ (ГЭСВ), а также ежемесячную капитализацию процентов. Пример: вложив 500 тысяч тенге на год, вы получите 62 500 тг чистой прибыли.


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Выбираем валюту для депозита


Итак, на выбор доступны четыре валюты — тенге, доллар, рубль и евро. Чтобы наглядно оценить выгодность каждого из депозитов, возьмем за пример тарифы банка Фридом Финанс: ₸ 12,3%, 1% в долларах, 1% в рублях и 0,8% в евро. Допустим, наша задача — вложение ₸500 000 сроком на 1 год без дополнительных пополнений вклада. Рассчитаем доходность каждого из депозитов:


  • Тенге: ₸500 000 х 12,3% = 61 500 тенге дохода.

  • Доллар: $1074 х 1% = $11 или 5120 тенге дохода.

  • Евро: €965 х 0,8% = €8 или 4142 тенге дохода.

  • Рубль: 91 570 р. х 1% = 916 р. или 5000 тенге дохода.

Как видим, наиболее выгодным является депозит в тенге, а наименее — вклад в евро. Но не стоит забывать и о других факторах выбора валюты депозита, например об инфляции. Да, за год твердые валюты (доллар и евро) обесцениваются всего лишь на 6–7%, а вот тенге и рубль — на 9%. Это лишь официальные данные, которые не так заметны простым жителям: оценить реальный уровень инфляции поможет потребительская корзина, а именно обычный поход за продуктами. Да, за год товары некоторых групп в рубле и казахстанской валюте могут подорожать на все 50 и даже 100 процентов.


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В то же время, ваша 1000 долларов через год фактически будет стоить примерно 930 долларов, тогда как тех же 500 000 тенге — уже лишь ₸400–450 тысяч. В конце концов, выбор остается только за вами: ориентироваться на прибыль, или защитить сбережения от инфляции и скачков курса. Взвесьте все за и против, проанализируйте ситуацию в стране и вкладывайте с умом!



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