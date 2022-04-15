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Школьник Бексултан Кулибаев завоевал третье место шахматного турнира в Китае

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Школьник Бексултан Кулибаев завоевал третье место шахматного турнира в Китае
Бексултан Кулибаев

Ученик 9 класса одной из школ Шымкента Бексултан Кулибаев вернулся из Китая с победой – подросток занял третье место в любительском турнире по шахматам, уступив первые призовые места опытным китайским спортсменам. Помощь в организации поездки юному гроссмейстеру оказал меценат, который не пожелал афишировать свое имя. Благодаря ему школьник осуществил сразу две своих мечты – побывал в Китае и вернулся оттуда с победой.



Как прошли соревнования?



В поездке юного шахматиста сопровождал его отец, который позже рассказал журналистам, что первые места в соревнованиях заняли китайские спортсмены. Они традиционно считаются одними из самых сильных шахматистов в мире, поэтому соперничать с ними подростку из Казахстана было довольно сложно. Плюс сказалось отсутствие опыта участия в соревнованиях такого уровня.



Тем не менее и отец, и сын довольны результатами поездки, ведь Бексултан стал единственным иностранцем, которому удалось попасть в десятку лучших шахматистов турнира. Сам подросток признался, что посвящает победу не только семье и наставнику, но и своему меценату – благодаря анонимному предпринимателю эта поездка состоялась.



Бексултан Кулибаев



После возвращения домой Бексултан Кулибаев продолжил тренировки – школьник усердно готовится к новым соревнованиям, которые летом пройдут в Алматы. Также юный спортсмен мечтает принять участие в состязаниях, проведение которых планируется в Екатеринбурге. Еще одна заветная мечта подростка – подтянуть китайский язык до уровня, который позволит ему свободно общаться с соперниками из Поднебесной.



Что известно о юном шахматисте?



Кулибаев Бексултан Талгатович родился в 2007 году в Шымкенте. Родители – инженеры в строительной компании. Сам Бексултан – обычный школьник, который в свободное время играет в баскетбол и осваивает гитару.



Бексултан Кулибаев



Шахматами подросток увлекся в 10 лет по примеру отца, который в юности был призером различных любительских турниров. Очень скоро Бексултан Кулибаев достиг значительных результатов, доказав, что терпение, упорство и воля к победе способны творить чудеса.



Подросток – не профессиональный спортсмен, он участвует в любительских турнирах, где нередко становится победителем. Поездка в Китай – его первый опыт участия в международных соревнованиях. Зная, что в турнире будут состязаться серьезные противники, подросток не рассчитывал на успех. Однако смог завоевать бронзовую медаль в категории для 13-16-летних спортсменов-любителей.



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