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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:50

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На чемпионате Азии по казакша курес выступит палуан из Актау

Актауский борец Бексултан Картбай будет защищать спортивную честь страны на чемпионате Азии, передает центр общественных коммуникаций.

Актауский борец Бексултан Картбай. Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Благодаря серебряной медали на молодежном чемпионате страны по казакша курес, который проходил с 5 по 8 мая в Талдыкоргане, Бексултан Картбай выступит на предстоящем чемпионате Азии этой осенью в Кыргызстане.

Палуан борется в весовой категории до 72 килограммов. На чемпионате Казахстана он уступил лишь борцу из Талдыкоргана.

Также на прошедших соревнованиях успешно выступили четыре наших спортсменки. Все они стали обладательницами бронзовых наград. Это Айгерим Ретбаева (до 48 килограммов), Сымбат Абдулла (до 60 килограммов), Маржан Каналиева (до 65 килограммов) и Райхангуль Батыр (до 70 килограммов).

На чемпионате Азии по казакша курес выступит палуан из Актау



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