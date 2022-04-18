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Сколько человек играет в CSGO в 2022 году?

Просмотров:13 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Сколько человек играет в CSGO в 2022 году?
CSGO
Спустя девять лет после выхода Counter-Strike: Global Offensive все еще имеет значение! Новая статистика показывает рост числа активных игроков CSGO в 2022 году.

Возможно, новые соперники несколько подорвали популярность CSGO, но шутер от Valve быстро восстанавливает популярность. Классическая шутерная игра продолжает привлекать новых игроков, несмотря на продолжительный спад, начавшийся в 2021 году. Согласно графикам steam, контр-страйк возвращает утраченные показатели в 2022 году.

КАКОВО КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ИГРОКОВ CSGO В 2022 ГОДУ?



Согласно диаграммам steam, в январе 2022 года CSGO достигла пика в 991 625 игроков. Это самый высокий показатель за последние восемь месяцев, что свидетельствует о том, что в новом году дела CSGO пойдут в гору. Так что самое время изучить киберспорт на leonbet.

Точные средние показатели CSGO неизвестны, но, согласно данным надежного трекера активных игроков, в 2022 году в игру будут играть в среднем 35 миллионов игроков ежемесячно. Только в январе в CSGO наблюдался самый большой рост числа уникальных игроков: 55 762 игрока зарегистрировались на своих аккаунтах в steam. Благодаря этому CSGO приблизилась к отметке в 1 миллион игроков.

В 2021 году в CSGO наблюдалось самое значительное снижение числа игроков, которое продолжалось в течение шести месяцев. После достижения отметки в 1 миллион игроков онлайн-формат ударил по CSGO как молния, уничтожив 16,75% игроков. PGL Major Stockholm помог восстановить часть потерянного количества игроков, но последовательного всплеска не наблюдалось. Тем не менее, CSGO отлично стартует в 2022 году.

Сколько человек играет в CSGO в 2022 году?


КАКИМ БЫЛ ПИКОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИГРОКОВ?



В апреле 2020 года CSGO достигла своего исторического пика - 1 305 714 игроков одновременно. Этот мощный рост угас уже в следующем месяце, когда игра потеряла 10% игроков. Шутер от Valve быстро восстановил отметку в 1 миллион игроков в ноябре 2020 года и, похоже, снова приближается к ней.

СОХРАНИТ ЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ CSGO В 2022 ГОДУ?



Популярность CSGO значительно упала, но цифры остаются высокими. Несмотря на спад, шутер от Valve остается одной из самых обсуждаемых игр в 2022 году. Популярными также остаются ставки на киберспорт.

Всем известно, что CSGO была одной из игр-первопроходцев в организации соревнований. В интернете можно прочитать, что зарождение киберспорта относится к началу семидесятых годов, но на самом деле стабильность интернет-соединения стала основным толчком к тому, что он стал таким популярным. Как и сами игры.

Кто бы мог подумать, что людей, которые сидят и щелкают мышкой, будут называть спортсменами? Что ж, мы живем в эту эпоху. Пандемия закрыла или ограничила некоторые крупнейшие спортивные мероприятия, что сделало киберспорт еще более популярным. CSGO теперь доступна для всех, и что может быть лучше, чем собрать команду из самых близких друзей и начать соревноваться.

На Steam игра сохраняет свое первое место с полным списком игроков. Часы просмотров на Twitch также свидетельствуют о том, что игра по-прежнему актуальна и интересна. Согласно данным Twitch, CSGO занимает восьмое место среди самых просматриваемых игр в феврале 2022 года с показателем 47 372 905. Эта статистика доказывает, что игроки по-прежнему увлечены реалистичной графикой и смертоносным арсеналом CSGO.

В 2022 году ожидается стремительный рост популярности CSGO. Valve уже объявила об одном крупном турнире в первом квартале, и еще один может состояться к концу года. Эти два турнира должны положительно повлиять на популярность игры, привлекая новых игроков в 2022 году.

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