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“Наполи” сдает в чемпионской гонке

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 12:00
“Наполи” сдает в чемпионской гонке
“Наполи”

О скудетто болельщики “Наполи” мечтают со времен Диего Марадоны. И в этом сезоне их клуб очень долго был в числе главных претендентов на золото, шел вровень с парой миланских команд, какое-то время даже лидировал. Но последние два матча надежды команды изрядно подкосили.


В прошлом туре удар по амбициям коллектива Лучано Спаллетти нанесла “Фиорентина”. Вопреки ожиданиям многих аналитиков на meta ratings “Наполи” уступил на родном поле 2:3 и потерял важные три очка. В этом туре клуб также играл дома с еще более грозным соперником - “Ромой”.


Началась игра для хозяев очень успешно. Лосано получил пас в штрафной, упал в борьбе с Ибаньесом и судья назначил пенальти. Руй Патрисиу угадал, куда пробьет Инсинье, но до мяча не дотянулся - 1:0. “Рома” сразу пошла отыгрываться и вскоре чуть не получила второй гол в свои ворота. Осимхен атаковал с ближней дистанции - попал в соперника, Лосано добивал с острого угла - Патрисиу отразил удар.


Достойно ответить на выпады неаполитанцев “Рома” смогла только под конец тайма. Пеллегрини навешивал в штрафную и Осимхен едва не срезал мяч в свои ворота - угодил в перекладину. Залевский убрал на замахе Дзаноли и бил с острого угла - “Наполи” спас Мерет.


После перерыва гости еще больше прибавили в атаке. Вернейший момент упустил Абрахам, когда с линии вратарской не попал толком по мячу. У Манчини удар головой получился, но мяч пролетел рядом со штангой. Дзаньоло выскакивал один на один и только своевременный выход Мерета уберег “Наполи” от гола.


В самом конце “Рома” все же забила. Пеллегрино прострелил в штрафную, Абрахам пяткой откатил мяч дальше набегающему Эль-Шаарави и тот расстрелял ворота Мерета. Ничья 1:1.


Главные конкуренты “Наполи” в золотой гонке - “Милан” и “Интер”, свои матчи выиграли. Сейчас на первом месте расположился коллектив Стефано Пиоли, подопечные Симоне Индзаги отстают на два очка, но имеют игру в запасе. Неаполитанцы отстают от “Интера” еще на два, а если тот выиграет перенесенный матч с “Болоньей”, разрыв увеличится до пяти.


Рассчитывать неаполитанские болельщики могут лишь на календарь. Их клуб в оставшиеся туры играет лишь с аутсайдерами и середняками, тогда как миланских конкурентов уже в следующие выходные ждет суровая битва с римлянами - “Интер” принимает дома “Рому”, “Милан” поедет в гости к “Лацио”. Команды из итальянской столицы занимают 5-ю и 6-ю строчки, а потому любой результат в этих матчах сенсацией не станет.



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