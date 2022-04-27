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Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов
АО «МРЭК»
Сразу после прохождения осенне-зимнего периода 2021–2022 годов энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» приступили к активной подготовке электросетевых объектов к прохождению следующего ОЗП.

Подготовка к осенне-зимнему периоду для энергетиков - важная и ответственная работа. Ремонтная кампания началась 1 апреля этого года и продлится шесть месяцев. Основные направления – выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередачи, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики. Комплекс мероприятий позволит поддержать энергообъекты в рабочем состоянии.

В рамках ремонтной программы специалистам АО «МРЭК» предстоит в общей сложности отремонтировать 578,6 километра воздушных линий, 10 силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, а также 32 комплектные трансформаторные подстанции 6/10-04 кВ. Подрядным способом будет произведён ремонт высоковольтной линии ВЛ-110 кВ с заменой более 5 тысяч изоляторов. Устаревшие фарфоровые изоляторы будут заменены современными стеклянными. Также будут произведены буровзрывные работы для установки 11 дополнительных опор ВЛ-35 кВ на линии «Уштаган-Жармыш» в Мангистауском районе. Все мероприятия программы рассчитаны на качественную подготовку к следующему зимнему периоду 2022–2023гг. Помимо основного оборудования энергетики отремонтируют производственные здания и сооружения.

Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов


- В число наших потребителей входят объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и ряд значимых предприятий области. Безусловно, необходимо, чтобы в осенне-зимний период электроснабжение было максимально стабильным и качественным. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду будут проведены плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, мероприятия по модернизации распределительных сетей, сформирован аварийный запас материалов. Грамотное перспективное планирование ремонтной программы, жёсткий контроль качества и сроков выполнения ремонтных работ – залог надёжной работы наших электроустановок, гарант бесперебойного обеспечения наших потребителей электроэнергией, - сказал заместитель главного инженера АО «МРЭК» Максат Алкиев.


Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов


Большое внимание уделено подготовке и повышению квалификации персонала. Обучением были охвачены все работники производственных служб АО «МРЭК», непосредственно занимающихся ремонтными работами. После завершения обучения все сотрудники были аттестованы и допущены к ремонтным работам. В ремонтной кампании задействовано 47 бригад общей численностью 207 работников. Все ремонтные бригады обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, необходимыми инструментами и приспособлениями.

Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов


Ежегодно энергетики АО «МРЭК» проводят комплекс специальных мероприятий по снижению технологического воздействия энергообъектов на окружающую среду. Одно из таких мероприятий – профилактика гибели птиц на линиях электропередачи. На опоры линий электропередачи устанавливают устройства, изолирующие часть токонесущего провода в районе опоры. Энергетики вместе с экологами определяют перечень территорий, где необходимы птицезащитные устройства (ПЗУ), и постепенно устанавливают приборы на линиях. В 2022 году планируется установить 448 метров ПЗУ.

Энергетики АО «МРЭК» начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов


В рамках организационно-технических мероприятий по повышению надёжности электрических сетей специалистам АО «МРЭК» предстоит заменить дефектные и деревянные опоры на железобетонные, а также физически изношенные провода. По завершению всех ремонтных работ компания «МРЭК» направит в Министерство энергетики РК необходимые материалы для получения паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Энергосистема Мангистауской области с годами становится всё надёжнее, а организационная структура энергетических систем постоянно совершенствуется. АО «МРЭК» обеспечивает исправное состояние электросетевого оборудования, качественное электроснабжение потребителей и передачу электроэнергии.

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