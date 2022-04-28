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Три кита инвестиций брокера Esperio. Как получить максимальную пользу?

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Три кита инвестиций брокера Esperio. Как получить максимальную пользу?
Онлайн-брокером Esperio
Инвесторы успешно работают с онлайн-брокером Esperio не первый год. Основными инструментами для инвестиций являются: инвестиционный фонд, инвестиционные портфели и сервис Copy Trading. Разбираемся в устройстве трех китов инвестиций Esperio и объясняем, как получить от них максимальную пользу.

Инвестиционный фонд



Фонд привлекает инвесторов с консервативным уровнем риск-аппетита, желающих контролировать уровень риска. Срок инвестиций может быть любым, однако брокер рекомендует рассматривать срок от одного месяца и более.

Как отмечает управляющий фондом, стратегия базируется на краткосрочных вложениях в бумаги отраслевых флагманов при условии, что они демонстрируют перспективную положительную динамику. Это позволяет использовать повышенную ликвидность активов для мониторинга доходности и корректировки структуры фонда.
Фонд создан с целью максимизации прибыли инвесторов. Важно понимать, что акции компаний не приобретаются физически. Участники фонда не становятся акционерами тех компаний, акции которых представлены в фонде, но получают все дивидендные выплаты этих компаний. Участие в фонде рассчитано на тех, кто хочет получать пассивный доход от вложений.

Ключевые показатели фонда
• Стоимость чистых активов фонда по состоянию на март 2022 года составила $3,86 млн.
• С 2019 по настоящее время средняя доходность фонда в среднем достигала 47%.
• В структуру фонда включаются активы с низким кредитным риском (например, Airbnb Inc, Tesla, Google, Exxon Mobil).
• Управление фондом осуществляет команда экспертов, обеспечивающих возможность хеджирования, корректировки структуры, ситуационную ребалансировку портфеля для достижения заявленных инвестиционных целей.

Портфель фонда тщательно сбалансирован, и при условии умеренной волатильности показывает доходность существенно выше, чем у банковских вкладов и американского индекса S&P500.

«Мы уверены, что для многих наших клиентов при сравнительно небольшой сумме вложений инвестиционный фонд Esperio станет одним из самых высокодоходных активов наряду с инвестиционными портфелями и сервисом Copy Trading», -- говорят представители брокера.

Инвестиционные портфели



Другим инвестиционным инструментом в Esperio являются портфели «Первые шаги» и «Оптимальный». Спецификой инвестиционных портфелей является комплексный подход, который аналитики брокера используют при их разработке.

• Портфель «Первые шаги» подходит для консервативных инвесторов с риск-аппетитом ниже среднего. Бенчмарком портфеля является американский промышленный индекс S&P500. Распределение средств в разных акциях позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.

• Портфель «Оптимальный» способен удовлетворить самый высокий риск-аппетит. При этом он имеет соответствующий уровень потенциальной доходности, но сбалансирован минимальным для такой доходности риском.

Три кита инвестиций брокера Esperio. Как получить максимальную пользу?

Характеризуя возможности портфелей, специалисты Esperio отмечают, что «эффект от вложений обеспечивает полная прозрачность и тщательный анализ результатов, а регулярный мониторинг показателей позволяет последовательно достигать уровня заявленной доходности».

Важные аспекты инвестиционных портфелей Esperio:
• Наиболее ликвидные активы в структуре.
• Расчет на прибыль в период до одного года.
• Профессиональное управление.
• Стратегия User Friendly.
• Отчетность по портфелям всегда доступна на сайте.

Три кита инвестиций брокера Esperio. Как получить максимальную пользу?

Сравнительный анализ инвестиционных портфелей Esperio «Первые шаги» и «Оптимальный».


18 апреля 2022 года по инвестиционным портфелям «Первые шаги» и «Оптимальный» была зафиксирована прибыль. Так, например, в инвестиционном портфеле «Первые шаги» акции Caterpillar (CAT) были проданы с прибылью $170.80, а ряд краткосрочных сделок с золотом (XAUUSD) принес прибыль в размере $455.29. В инвестиционном портфеле «Оптимальный», краткосрочные сделки с золотом (XAUUSD) дали прибыль в размере $163.31, продажа акций CME – $334.6, а продажа акций Kraft-Heinz (KHC) – $443.2.

Сервис Esperio Copy Trading



Сервис копирования сделок Esperio Copy Trading является самым старшим в линейке инвестиционных инструментов онлайн-брокера. И это не случайно: начинающим трейдерам и инвесторам он сразу пришелся по душе. А поскольку вначале основная масса клиентов брокера была именно новичками, то специально для них этот сервис и был внедрен. Сервис Copy Trading – это копирование сделок самых успешных трейдеров. Причина его многолетней популярности в уникальной комбинации качеств:
• простота использования;
• надежная технология;
• прозрачные правила.

Помимо технологической составляющей, фундаментом сервиса, обеспечивающим высокое качество копируемых сделок, является рейтинг трейдеров. Данный инструмент позволяет автоматически и безошибочно определить, какой из трейдеров, участвующих в проекте, наиболее успешен. Доступен график и цифровой показатель доходности каждого трейдера за период от старта проекта по текущий день, с возможностью получить данные за год, квартал, месяц. Индикатор уровня риска помогает сориентироваться и сделать правильный выбор.

Внутренние механизмы сервиса:
• Абсолютная финансовая прозрачность.
• Полный контроль над собственным счетом.
• Отсутствие ограничений по срокам инвестирования.
• Справедливость взаиморасчетов между трейдером и инвестором.

В Esperio отмечают, что технологическая основа сервиса, конечно, является главным козырем: благодаря уникальным алгоритмам процесс копирования сделок занимает миллионные доли секунды. Это позволяет не только полностью синхронизировать прибыль на счетах трейдеров и инвесторов, но и полностью соответствовать стремительно меняющимся рыночным котировкам.

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