Три кита инвестиций брокера Esperio. Как получить максимальную пользу?

Инвесторы успешно работают с онлайн-брокером Esperio не первый год. Основными инструментами для инвестиций являются: инвестиционный фонд, инвестиционные портфели и сервис Copy Trading. Разбираемся в устройстве трех китов инвестиций Esperio и объясняем, как получить от них максимальную пользу.
Инвестиционный фонд
Фонд привлекает инвесторов с консервативным уровнем риск-аппетита, желающих контролировать уровень риска. Срок инвестиций может быть любым, однако брокер рекомендует рассматривать срок от одного месяца и более.
Как отмечает управляющий фондом, стратегия базируется на краткосрочных вложениях в бумаги отраслевых флагманов при условии, что они демонстрируют перспективную положительную динамику. Это позволяет использовать повышенную ликвидность активов для мониторинга доходности и корректировки структуры фонда.
Фонд создан с целью максимизации прибыли инвесторов. Важно понимать, что акции компаний не приобретаются физически. Участники фонда не становятся акционерами тех компаний, акции которых представлены в фонде, но получают все дивидендные выплаты этих компаний. Участие в фонде рассчитано на тех, кто хочет получать пассивный доход от вложений.Ключевые показатели фонда
• Стоимость чистых активов фонда по состоянию на март 2022 года составила $3,86 млн.
• С 2019 по настоящее время средняя доходность фонда в среднем достигала 47%.
• В структуру фонда включаются активы с низким кредитным риском (например, Airbnb Inc, Tesla, Google, Exxon Mobil).
• Управление фондом осуществляет команда экспертов, обеспечивающих возможность хеджирования, корректировки структуры, ситуационную ребалансировку портфеля для достижения заявленных инвестиционных целей.
Портфель фонда тщательно сбалансирован, и при условии умеренной волатильности показывает доходность существенно выше, чем у банковских вкладов и американского индекса S&P500.
«Мы уверены, что для многих наших клиентов при сравнительно небольшой сумме вложений инвестиционный фонд Esperio станет одним из самых высокодоходных активов наряду с инвестиционными портфелями и сервисом Copy Trading», -- говорят представители брокера.
Инвестиционные портфели
Другим инвестиционным инструментом в Esperio являются портфели «Первые шаги» и «Оптимальный». Спецификой инвестиционных портфелей является комплексный подход, который аналитики брокера используют при их разработке.• Портфель «Первые шаги»
подходит для консервативных инвесторов с риск-аппетитом ниже среднего. Бенчмарком портфеля является американский промышленный индекс S&P500. Распределение средств в разных акциях позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.• Портфель «Оптимальный»
способен удовлетворить самый высокий риск-аппетит. При этом он имеет соответствующий уровень потенциальной доходности, но сбалансирован минимальным для такой доходности риском.
Характеризуя возможности портфелей, специалисты Esperio отмечают, что «эффект от вложений обеспечивает полная прозрачность и тщательный анализ результатов, а регулярный мониторинг показателей позволяет последовательно достигать уровня заявленной доходности».Важные аспекты инвестиционных портфелей Esperio:
• Наиболее ликвидные активы в структуре.
• Расчет на прибыль в период до одного года.
• Профессиональное управление.
• Стратегия User Friendly.
• Отчетность по портфелям всегда доступна на сайте.
Сравнительный анализ инвестиционных портфелей Esperio «Первые шаги» и «Оптимальный».
18 апреля 2022 года по инвестиционным портфелям «Первые шаги» и «Оптимальный» была зафиксирована прибыль. Так, например, в инвестиционном портфеле «Первые шаги» акции Caterpillar (CAT) были проданы с прибылью $170.80, а ряд краткосрочных сделок с золотом (XAUUSD) принес прибыль в размере $455.29. В инвестиционном портфеле «Оптимальный», краткосрочные сделки с золотом (XAUUSD) дали прибыль в размере $163.31, продажа акций CME – $334.6, а продажа акций Kraft-Heinz (KHC) – $443.2.
Сервис Esperio Copy Trading
Сервис копирования сделок Esperio Copy Trading является самым старшим в линейке инвестиционных инструментов онлайн-брокера. И это не случайно: начинающим трейдерам и инвесторам он сразу пришелся по душе. А поскольку вначале основная масса клиентов брокера была именно новичками, то специально для них этот сервис и был внедрен. Сервис Copy Trading – это копирование сделок
самых успешных трейдеров. Причина его многолетней популярности в уникальной комбинации качеств:
• простота использования;
• надежная технология;
• прозрачные правила.
Помимо технологической составляющей, фундаментом сервиса, обеспечивающим высокое качество копируемых сделок, является рейтинг трейдеров. Данный инструмент позволяет автоматически и безошибочно определить, какой из трейдеров, участвующих в проекте, наиболее успешен. Доступен график и цифровой показатель доходности каждого трейдера за период от старта проекта по текущий день, с возможностью получить данные за год, квартал, месяц. Индикатор уровня риска помогает сориентироваться и сделать правильный выбор.Внутренние механизмы сервиса:
• Абсолютная финансовая прозрачность.
• Полный контроль над собственным счетом.
• Отсутствие ограничений по срокам инвестирования.
• Справедливость взаиморасчетов между трейдером и инвестором.
В Esperio отмечают, что технологическая основа сервиса, конечно, является главным козырем: благодаря уникальным алгоритмам процесс копирования сделок занимает миллионные доли секунды. Это позволяет не только полностью синхронизировать прибыль на счетах трейдеров и инвесторов, но и полностью соответствовать стремительно меняющимся рыночным котировкам.На правах рекламы