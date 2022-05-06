АО «МРЭК» внедряет дуальное обучение совместно с отечественными университетами

- Главная цель - подготовить квалифицированного и грамотного выпускника, у которого будут сформированы базовые навыки работы на производстве. Мы сможем предоставить студентам и преподавателям университетов возможность обучаться на базе АО «МРЭК», окажем квалифицированную практическую поддержку. Обучением студентов будут заниматься профессиональные энергетики предприятия. Для нашей компании это возможность подготовить молодых высококвалифицированных специалистов, лучшие из которых получат возможность трудоустроиться к нам, - сказал Жаксылык Сагымбеков.

- Профессия энергетик востребована в наше время, но требует очень серьезного отношения, подготовки, понимания, что вообще из себя представляет электроэнергетика, - говорит Жаксылык Сагымбеков.

- Преподаватели смогут увидеть производство изнутри, лучше понимать тонкости работы, провести анализ теоретических знаний и получить практические навыки. Все это будет способствовать подготовке конкурентоспособных специалистов. Учить будущих специалистов должен не теоретик, а преподаватель, который своими глазами видел и участвовал в производственном процессе, - отметил Жаксылык Сыгымбеков.

Встреча прошла в рамках проекта «Расширение доступа к навыкам и занятости в Казахстане: поддержка МРЭК и инклюзивных мероприятий». Студенты ознакомились с деятельностью энергопередающего предприятия.В ходе встречи были обсуждены процессы системы дуального образования. АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» всецело готова совместно с университетами страны внедрить дуальное образование. Благодаря ее внедрению в обучении акценты будут смещены на получение студентами практических знаний на базе предприятия. Этот формат обучения позволит выпускать квалифицированных и востребованных специалистов с уже имеющимся практическим опытом работы. Система дуального образования включает 40% теоретического обучения в организациях образования и не менее 60% учебной практики на производстве. Это позволит популяризировать среди молодых специалистов карьеру в электроэнергетической отрасли. Программу дуального обучения пройдут по меньшей мере 125 будущих профессионалов, обучающихся в университетах, как минимум, треть из которых будут студентки. Реализация данной программы приведет к усовершенствованной и актуальной подготовке специалистов в учебных заведениях, а также к расширению экономических возможностей, трудоустройства и карьерного роста женщин в энергетической отрасли, в которой традиционно доминируют мужчины.Заслуженный энергетик Жаксылык Сагымбеков рассказал студентам о своем профессиональном пути после получения диплома о высшем образовании, дал ценные советы о том, как добиться желаемых результатов в жизни и в профессии. В доходчивой форме и на показательных примерах раскрыл роль электричества в жизни современного общества, коснулся перспектив развития казахстанской электроэнергетики, рассказал о перспективах прохождения практики в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».Студентами было задано множество разных вопросов, на которые, они получили исчерпывающие и компетентные ответы из первых уст.В первую очередь Жаксылык Берикжанович сделал акцент на соблюдении правил электробезопасности. Он отметил, что при работе с электричеством крайне важно соблюдать технику безопасности.По итогам встречи была достигнута договоренность о прохождении стажировки преподавательского состава Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева и Евразийского Технологического Университета на производственной базе АО «МРЭК».Преподавателям университетов предстоит изучить основные характеристики и принципы работы современного энергооборудования, а также познакомиться с процессами эксплуатации и обслуживания объектов электросетевого хозяйства региона и новыми технологиями в электроэнергетике. По окончании участникам будет выдан сертификат о прохождении стажировки.В дальнейшем в рамках дуального обучения практику будут проходить и студенты-старшекурсники. В учебный образовательный процесс студентов будут привлечены производственные специалисты предприятия.Напомним, АО «МРЭК» совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в этом году запустили реализацию инклюзивной программы для молодежи. В рамках инвестиционного проекта будет реализована программа по расширению доступа для молодежи, парней и девушек, к актуальным навыкам, необходимым для трудоустройства и карьерного роста в секторе электроэнергетики.15 марта в АО «МРЭК» прошла первая стартовая встреча Kick off meeting с представителями ЕБРР и ведущих университетов страны. В ходе встречи были обсуждены этапы продвижения цели и реализации задач проекта.