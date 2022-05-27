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В канун летних каникул энергетики АО «МРЭК» напомнили школьникам о правилах электробезопасности

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 15:49
В канун летних каникул энергетики АО «МРЭК» напомнили школьникам о правилах электробезопасности
АО «МРЭК»
В преддверии летних каникул специалисты АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» провели уроки электробезопасности в общеобразовательных учреждениях во всех районах Мангистауской области.

Энергетики отмечают, что перед началом каникул особенно важно напомнить детям о необходимости соблюдать правила электробезопасности. Во время летних каникул дети и подростки зачастую подолгу остаются без присмотра взрослых, поэтому энергетики АО «МРЭК» призывают строго соблюдать простые, но в то же время жизненно важные меры безопасности при нахождении вблизи воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.

С помощью наглядных пособий – памяток, плакатов и презентаций – энергетики рассказали школьникам о правилах пользования электрическими приборами, а также об энергетических объектах, которые находятся на улице. Ребята узнали максимум полезной информации, усвоили основополагающие правила по соблюдению электробезопасности.

В канун летних каникул энергетики АО «МРЭК» напомнили школьникам о правилах электробезопасности


- Каникулы – это время, когда школьники далеко не всегда в поле зрения взрослых. Как правило, дети не осознают опасности, которую несет в себе электросетевое оборудование, именно поэтому необходимы совместные усилия энергетиков и родителей, - сказал начальник службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК» Шабай Нуримов.


В канун летних каникул энергетики АО «МРЭК» напомнили школьникам о правилах электробезопасности


Особое внимание энергетики АО «МРЭК» уделяют правилам поведения вблизи подстанций и других опасных энергообъектов.
Школьникам рассказали, насколько важно обращать внимание на предупреждающие об опасности знаки, которыми оборудованы трансформаторные подстанции, и как себя вести вблизи оборванного провода ЛЭП.

В канун летних каникул энергетики АО «МРЭК» напомнили школьникам о правилах электробезопасности


- Профилактике детского электротравматизма мы уделяем особое внимание. Именно разъяснительная работа позволит оградить молодое поколение от опасности. Ведь если вовремя предупредить ребят об опасности, гораздо больше шансов остановить кого-то от необдуманных действий. Не сомневаюсь, что эти знания помогут детям сохранить жизнь и здоровье, - отметил Шабай Нуримов.


АО «МРЭК» призывает родителей следить за детьми в период летних каникул, а при обнаружении поврежденных линий электропередачи или открытых энергообъектов сообщать на номер «Горячей линии»: 8 (777) 057 00 02. При получении соответствующего сигнала специалистами АО «МРЭК» незамедлительно будут приняты меры по устранению данных неполадок.

В канун летних каникул энергетики АО «МРЭК» напомнили школьникам о правилах электробезопасности


Ежегодно специалисты АО «МРЭК» проводят работу с детьми и подростками в школах, повышая уровень грамотности в вопросах электробезопасности. С начала 2022 года энергетиками проведено более 30 уроков по электробезопасности в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, для предотвращения трагических происшествий и недопущения несанкционированного проникновения на подстанции, энергетики АО «МРЭК» регулярно осматривают объекты электросетевого хозяйства, проверяют целостность ограждений, исправность запирающих устройств, наличие предупреждающих знаков. Под особым контролем находятся энергообъекты, вблизи которых расположены школы, дошкольные и социальные учреждения.

В канун летних каникул энергетики АО «МРЭК» напомнили школьникам о правилах электробезопасности


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