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Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны
АО "МРЭК"
Группа компаний «Казахстанские коммунальные системы», представленная в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также городе республиканского значения Шымкент, высказала поддержку проведения референдума по поправкам в Конституцию Республики Казахстан.

Накануне во всех дочерних предприятиях Группы - ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Энергопоток», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» - состоялись собрания коллективов, в ходе которых были подробно разъяснены новшества и особенности поправок в Конституцию страны, отмечены важность и масштабность референдума, дающего мощный импульс развитию страны и закладывающего прочный фундамент для будущих преобразований, которые положительно отразятся на каждом гражданине страны.

Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны


Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны


Было подчеркнуто, что Казахстан встал на путь коренных преобразований, провозгласил непререкаемым приоритетом верховенство Закона и защиту интересов, прав и свобод граждан. Об этом свидетельствуют такие поправки, как создание Конституционного Суда, выборы депутатов Мажилиса Парламента по смешанной избирательной системе, в том числе по одномандатным округам, усиление роли Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, объявление земли, воды, природных ресурсов страны принадлежащими народу.

Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны


Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны


Работники Группы «Казахстанские коммунальные системы» во всех регионах присутствия заверили, что всецело поддерживают инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева и готовы проявить активную гражданскую позицию, принять участие в голосовании на республиканском референдуме.

Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны


Группа «ККС»: Предстоящий референдум - фундамент масштабных преобразований страны


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