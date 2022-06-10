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TikTok запускает новые инструменты для мониторинга и ограничения экранного времени

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 15:41
TikTok запускает новые инструменты для мониторинга и ограничения экранного времени
TikTok
Цифровой опыт должен приносить радость, развлекать, объединять и обогащать наше сообщество. Для здорового взаимодействия с цифровыми устройствами и приложениями нужно не только измерять экранное время, но также контролировать использование технологий и осознавать, что время, проведённое в онлайн-пространстве, позитивно влияет на цифровое благополучие. Вот почему TikTok предпринимает сегодня очередные шаги для поддержания цифрового благополучия нашего сообщества, которое создаёт и открывает для себя мир через платформу TikTok.

TikTok поощряет людей рационально подходить к созданию позитивных цифровых привычек и представляет два новых полезных инструмента, которые помогут пользователям контролировать времяпровождение в TikTok.

Мы уже предлагаем ежедневное ограничение экранного времени - этот инструмент помогает людям определить, сколько времени они хотели бы проводить в TikTok каждый день. Сегодня платформа представляет инструмент, позволяющий людям контролировать время, которое они проводят на TikTok за один сеанс с помощью запланированных перерывов. Эти подсказки будут напоминать людям, что пора сделать перерыв после определенного времени у экрана, которое они могут установить по своему выбору.

TikTok также представляет панель мониторинга экранного времени, которая показывает, сколько времени пользователь проводит в TikTok, с подсчётом ежедневного времени в приложении, указанием количества раз, когда он открывал приложение, а также разбивке по дневному и ночному времени. Пользователи также могут выбрать еженедельные уведомления для просмотра информации.

Чтобы помочь сообществу перейти на позитивные цифровые привычки, TikTok опубликовал новое руководство в Центре безопасности: «Как я могу влиять на цифровое благополучие моей семьи и друзей?». Это руководство призывает пользователей вдумчиво и взвешенно подходить к тому, как они проводят своё время в интернете - в TikTok или любом другом приложении - что они чувствуют при этом, как устанавливают оптимальные границы.

TikTok также вводит еженедельные цифровые подсказки для юных членов нашего сообщества. Если кто-то из пользователей в возрасте от 13 до 17 лет пользуется приложением более 100 минут в день, TikTok напомнит им об инструменте ограничения экранного времени, когда они будут заходить в приложение в следующий раз.

TikTok запускает новые инструменты для мониторинга и ограничения экранного времени


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