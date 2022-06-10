TikTok запускает новые инструменты для мониторинга и ограничения экранного времени

TikTok поощряет людей рационально подходить к созданию позитивных цифровых привычек и представляет два новых полезных инструмента, которые помогут пользователям контролировать времяпровождение в TikTok.Мы уже предлагаем- этот инструмент помогает людям определить, сколько времени они хотели бы проводить в TikTok каждый день. Сегодня платформа представляет инструмент, позволяющий людям контролировать время, которое они проводят на TikTok за один сеанс с помощью запланированных перерывов. Эти подсказки будут напоминать людям, что пора сделать перерыв после определенного времени у экрана, которое они могут установить по своему выбору.TikTok также представляет, которая показывает, сколько времени пользователь проводит в TikTok, с подсчётом ежедневного времени в приложении, указанием количества раз, когда он открывал приложение, а также разбивке по дневному и ночному времени. Пользователи также могут выбрать еженедельные уведомления для просмотра информации.Чтобы помочь сообществу перейти на позитивные цифровые привычки, TikTok опубликовал новое руководство в Центре безопасности: «Как я могу влиять на цифровое благополучие моей семьи и друзей?». Это руководство призывает пользователей вдумчиво и взвешенно подходить к тому, как они проводят своё время в интернете - в TikTok или любом другом приложении - что они чувствуют при этом, как устанавливают оптимальные границы.TikTok также вводит еженедельные цифровые подсказки для юных членов нашего сообщества. Если кто-то из пользователей в возрасте от 13 до 17 лет пользуется приложением более 100 минут в день, TikTok напомнит им об инструменте ограничения экранного времени, когда они будут заходить в приложение в следующий раз.