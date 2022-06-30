Тимур Турлов купил банк для «серых схем» - правда или ложь?

Практически все жители стран СНГ, кто так или иначе интересуется инвестированием и фондовом рынком, знакомы с именем Тимура Турлова.
Тимур Русланович Турлов является Главным исполнительным директором и основателем группы компаний Freedom Holding Corp., которая представлена уже в 13 странах мира с головным офисом в г. Алматы. В Казахстане в состав холдинга входят две брокерские компании, банк и страховой бизнес. За последние годы компании холдинга показали значимый рост, а в 2019 году бумаги Freedom Holding Corp. прошли листинг на NASDAQ. C тех пор, как Тимур Турлов построил многомиллиардный бизнес
, все ведущие СМИ и YouTube-каналы записывают интервью с главой корпорации, в которых он отвечает на самые разные и порой «неудобные» вопросы, касающиеся деятельности компаний. Однако параллельно в некоторых СМИ стали появляться материалы, порочащие репутацию бизнесмена. В них говорится, что Тимур Турлов – аферист. Так, в статьях на малоизвестных сомнительных ресурсах затрагиваются вопросы приобретения АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», брокерского бизнеса и др. Так ли это? Попробуем разобраться в этом в данном материале.Тимур Турлов ранее купил бренд АО «Банк Kassa Nova» ради использования его в «серых» схемах?
Изначально Тимур Турлов обдумывал идею о создании собственного банка в Казахстане с «нуля», однако данный процесс занимает слишком много времени. В частности, затраченного на процедуры получения всех необходимых разрешительных бумаг, лицензии, членства международных платежных систем и многое другое. Поэтому руководство холдинга приняло решение, что оптимальным вариантом будет приобретение небольшого банка с хорошей репутацией, прозрачной структурой.
На тот момент самым подходящим вариантом стало АО «Банк Kassa Nova». Главной целью приобретения стало выстраивание лучшего кастодиального сервиса для казахстанских брокерских компаний и фокусировка на бизнесе инвестиционного банка. При этом Т. Турлов сразу обозначил, что кредитный портфель банка будет в основном ориентироваться на ипотечные продукты. Так, к примеру, чуть менее года назад банк запустил такой инновационный продукт, как «Цифровая ипотека», и за очень короткий период занял значительную долю по выдаче ипотечных займов среди банков второго уровня, а чуть позже начал выдавать ипотеку по государственной программе «7-20-25».
Стоит отметить, что по «Цифровой ипотеке» на сайте есть специальный дашборд, который обновляется постоянно и открыто сообщает всем, каких цифр и результатов банк достиг по этому проекту. Если же говорить о финансовых данных всего банка, то также в открытом доступе на сайте есть вся необходимая документация. АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» ежемесячно публикует детальный финансовый отчет, где можно проанализировать все данные. Как при таком раскладе можно осуществлять какие-либо «серые схемы» - вопрос довольно риторический, особенно учитывая тот факт, что данные банка также учитываются и в квартальных отчетах холдинга для американского регулятора SEC.
Более того, недавно Тимур Турлов провел ряд встреч с представителями бизнес-сообщества и СМИ в Германии, где рассказал об успешной реализации цифровых продуктов банка и выразил надежду и желание адаптировать данный опыт для стран Евросоюза.
Это только малая часть того, что подтверждает легитимность и открытость бизнеса Тимура Турлова и подотчетных ему компаний. Если рассуждать логически, все обвинения в адрес бизнесмена некорректны и безосновательны. Взяв пример с обвинением в использовании банка в «серых схемах», можно просто зайти на сайт организации и, ознакомившись с отчетами, понять, что ни руководству, ни банку нечего скрывать, - все цифры в открытом доступе. Тот факт, что материнская компания всех «дочек», работающих под брендом Freedom Finance, листингуется на ведущей мировой бирже Nasdaq, предполагает, что регуляторный орган США - SEC - тщательно следит и проверяет отчетность Freedоm Holding Corp. На правах рекламы