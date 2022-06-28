«Рука об руку с брокером Esperio» – Жюльен Хайдершайд

В июне 2022 года брокер Esperio в сотрудничестве с Trading Central (TC) впервые реализовал версию аналитического продукта для трейдеров и инвесторов Market Buzz (Пульс рынка) на одном из восточноевропейских языков. О настоящем и будущем передовых аналитических технологий порталу Lada.kz рассказал Жюльен Хайдершайд, директор по глобальным решениям и партнер Trading Central.Господин Хайдершайд, какое из решений Trading Central вы считаете флагманским для клиентов Esperio?
Все наши продукты сами по себе являются флагманскими. Например, Technical Views на сегодняшний день – самый популярный сервис сигналов FX в мире, которому доверяют миллионы. А Market Buzz — самое прорывное за последние 70 лет новостное решение для модернизации индустрии контента.
Особо отмечу, что для нас очень важно иметь возможность оказывать аналитическую поддержку клиентам брокеров, являющихся нашими партнерами, на их родном языке. Так, в июне этого года мы работали рука об руку с Esperio
, чтобы предоставить его клиентам высококачественную версию интерфейса Market Buzz на языке, которого раньше у нас не было.
Безусловно, мы гордимся, что Esperio выбрала нас в качестве единственного поставщика инструментов для принятия инвестиционных решений.Поделитесь, пожалуйста, вашими планами развития: какие новинки ТС ждут пользователей в ближайшее время?
Прежде всего, мы продолжим нашу миссию по поддержке инвестиционных решений с помощью инновационных идей и современных пользовательских интерфейсов.
В этом направлении мы будем решать проблему информационной перегрузки, применяя симплексный подход. Иными словами, мы будем делать сложную информацию простой для понимания и практического использования. Совершенствуя наши технологии, мы будем так обрабатывать сложные данные, чтобы из них получались простые и красивые идеи для инвесторов и трейдеров.
Кроме того, мы продолжим развитие в направлении инвестиционных исследований, будем изобретать все более эффективные модели, чтобы наши клиенты получали максимум пользы от их применения.Встречали ли вы когда-нибудь скептические мнения о продуктах ТС и их возможностях, и что бы вы хотели сказать трейдерам, которые все еще сомневаются, использовать вашу продукцию или нет?
Мы успешно оказываем аналитическую поддержку инвесторов и трейдеров с 1999 года. В штате нашей международной компании на 4 континентах работает 100 высококвалифицированных сотрудников, экспертов в области IT, авторитетных аналитиков рынка.
Нашими услугами пользуются больше 300 брокеров по всему миру, которые суммарно обслуживают порядка 100 миллионов инвесторов и трейдеров.
Ежегодно мы получаем множество наград в области специальных исследований и разработок искусственного интеллекта. Мы гордимся тем, что нас признали идейным лидером индустрии развития благосостояния посредством цифровых финансовых технологий (Digital Wealth Industry).
Страница аналитических продуктов Trading Central.Расскажите, на что обращать внимание клиентам брокера Esperio при работе с такими продуктами TC, как Technical Views, Market Buzz, Economic Insight, Panoramic View и Featured Ideas.
Стоит принять во внимание, что вся линейка продуктов Trading Central предназначена для поддержки различных этапов пути трейдера. То есть с помощью каждого из названных вами продуктов можно решать задачи, актуальные для трейдера в текущий момент, и достигать определенных целей.
Например, Featured Ideas помогает генерировать персонализированные торговые идеи. Вы получаете срез информации и, на основе своего торгового опыта, а также учитывая сложившуюся ситуацию, создаете вашу идею, которая с очень большой вероятностью будет уникальной.
Далее, – Technical Views помогают подтвердить сроки входа и выхода, управлять позициями. В основе этого продукта лежит технический анализ. Все движения актива показаны наглядно, на графиках. На основе данных вы можете, например, скорректировать сделку, уточнить точки входа и выхода из нее.
TC Market Buzz освещает самые горячие акции, активы, темы и настроения из мировых новостей и контента социальных сетей. Вам больше не нужно мониторить новостные сайты, подписываться на сотни блогов и пытаться составлять из этого понятную и объективную картину происходящего. В Market Buzz все как на ладони: просто, доступно, информативно.
Аналитика Trading Central на сайте брокера Esperio.
Economic Insight помогает выявлять торговые идеи, связанные с событиями, в потоке экономических данных. В отличие от Featured Ideas здесь у вас не будет больших возможностей для персонализации идеи. Но с Economic Insight вы сможете находить интересные идеи, опираясь на фундаментальные данные.
И наконец, Panoramic View предлагает панорамный обзор потенциала стоимости той или иной компании, объединяя наши фундаментальные и технические данные, новостные оценки и рыночный сентимент.Клиенты Esperio активно используют аналитические инструменты Тrading Central. Какое из них Вы бы порекомендовали начинающим трейдерам?
Мы готовы предложить подходящие решения для всех: и для начинающих инвесторов, и для опытных трейдеров. Наши решения сочетают в себе автоматизированную аналитику с использованием искусственного интеллекта и реальный опыт ведущих аналитиков Trading Central. Не случайно это свойство аналитических продуктов TC отмечено престижными наградами.
В каждом нашем продукте информация подается максимально доступно, чтобы с ней было легко работать новичкам. А если пользователь – опытный трейдер, то он может постепенно погружаться в глубинные пласты данных, без труда находя все необходимые детали.
Мы стремимся предлагать целостный подход к принятию верных инвестиционных решений, обеспечивая аналитическую поддержку трейдеров точными экономическими данными, техническим и фундаментальным анализом, новостями из медиа пространства и рыночным сентиментом.Глобальный брокер Esperio – универсальное решение для тех, кто любит зарабатывать онлайн. Мы обеспечиваем высокое качество аналитики и экспертизы рынка, выгодные торговые условия, высокую скорость исполнения торговых приказов и чистый спред от поставщиков ликвидности.На правах рекламы