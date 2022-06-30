Планируем экспедицию на автомобилях: что взять

Без чего не обойтись в экспедиции

Избавляемся от загрязнений

1. Длинный буксировочный трос — одна из обязательных вещей в любой автоэкспедиции. ​​​​​​Никогда не знаешь, где он пригодится.2. Чемодан с основными инструментами. Чем более автономный у вас маршрут, тем лучше вы должны знать свою машину и быть в состоянии самостоятельно исправить базовые неисправности.3. НАЗ — он же носимый аварийный запас, а в данном случае — «возимый».“Полезно положить в машину несколько вещей, которые однажды могут очень выручить. Это портативная газовая горелка, налобный фонарик, запасные батарейки (в том числе и для ключей), инвертер на 220 вольт, спальный мешок, коврик, палатка, несколько бутылок с водой, несколько консервов, шоколад, соль, чай, сахар, нож, топор, небольшая лопата​, спички, зажигалка, небольшой котелок”, - подчеркивает Филипп Терец.4. Канистра с топливом, воронка. Вдали от больших городов заправки иногда встречаются очень редко, а поэтому лучше взять с собой запас топлива, чтобы избежать случайностей.5. Воздушный компрессор. Одна из самых распространенных проблем во время автомобильных экспедиций - повреждение шин на неровной местности или необходимость подкачать сдувшееся колесо. Для быстрого решения этой задачи пригодится аккумуляторный воздушный компрессор, который уже давно пришел на замену ручным насосам. Присмотритесь к модели Greenworks G40AC. Ее основные преимущества: возможность регулировки количества воздуха, поступающего через шланг, компактные размеры для легкой перевозки в автомобиле и удобная ручка для переноски. Кроме того, сливной клапан позволяет быстро избавляться от лишнего конденсата и предотвращает его коррозию. А предохранительный клапан автоматически выпускает воздух, если давление внутри воздушного резервуара превышает максимально заданные значения. В итоге, аккумуляторный процессор позволяет оперативно отремонтировать транспортное средство и продолжить путешествие.6. Аптечка. Помимо маленькой автомобильной аптечки, у вас должна быть и нормальная большая аптечка расширенного состава. Ее стоит укомплектовать заранее, а также внимательно ознакомиться с каждым компонентом.7. Бумажная карта или офлайн-приложение. Мобильный интернет далеко не везде будет работать, а поэтому у вас должны быть средства навигации, не зависящие от него.Кроме того, на природе приходится чаще очищать автомобиль от различных загрязнений: пыли, листьев и скопившейся под колесами земли. Они не только сказываются на внешнем виде транспортных средств, но и негативно влияют на здоровье путешественников, которые находятся внутри машины и вдыхают вредные вещества. Легко избавиться от загрязнений поможет аккумуляторная мойка Greenworks GDC40, подающая воду под давлением 70 бар. Ее параметры отлично подходят для использования на открытом воздухе: модель работает автономно и не требует использования неудобных проводов, шланг на 6 м позволяет отмыть труднодоступные места, а благодаря резервуару на 20 л за один раз получится отмыть весь автомобиль. Более того, как и упомянутый компрессор, эта мойка работает от универсального аккумулятора на 40В, совместимого с другими устройствами линейки Greenworks: воздуходувами, триммерами, электропилами, газонокосилками и т.д.Для продвинутых автомобилистов подойдет полупрофессиональная аккумуляторная мойка Greenworks GDC60. Обладая теми же характеристиками, эта легкая в использовании модель значительно мощнее за счет работы от аккумуляторной батареи на 60В. К тому же, резервуары моек Greenworks могут использоваться как отдельные ведра, незаменимые в походе во время приготовления пищи или для организации переносной раковины. Наконец, на высокой скорости потока 300 л/ч вы легко справитесь с очисткой разной степени загрязнений.При выборе устройств для автомобильных путешествий важно обращать внимание на их габариты. Так, инструменты Greenworks отлично поместятся в багажник, даже если он будет частично заполнен другими вещами. Помните, что, следуя несложным рекомендациям и внимательно подходя к вопросу сбора вещей в путешествие, вы сможете провести время в экспедиции максимально комфортно.