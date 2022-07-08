Что выбрать для однушки: диван или кровать?

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Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Когда стоит такой выбор, значит, вы счастливый обладатель однокомнатной квартиры.
Если у вас есть отдельная спальня - то кровать, если нет - раздвижной диван.
Любую мебель, решите ли вы приобрести диван или кровать купить В Алматы, это можно сделать в магазине Zeta. Покупаете, не выходя их дома - это интернет-магазин с доставкой в любую точку.
Если говорить о недостатках кровати, то можно указать необходимость отдельной спальни и ограниченный функционал. То есть приглашенные гости не смогут разместиться для беседы прямо на кровати. Количество спальных мест можно компенсировать двухэтажным вариантом. Современные семейные модели представляют собой двуспальную кровать как нижний этаж и односпальную - детскую как второй. Относительно разнообразия дизайнов: современные кровати выглядят очень эстетично. Вы можете приобрести привычную классику, кровати с мягким изголовьем или кованые модели. Как и у дивана, у кровати может быть ящик для белья. Если что-то случится с матрасом, его можно заменить, не покупая кровать целиком, обновить диван, если что-то случилось с наполнителем, значительно сложнее.
Компания Zeta производит мебель с 1996 года, а также пластиковую и металлическую продукцию. Это крепкая функциональная сеть из 49 магазинов в 26 городах Казахстана. Клиенты компании живут не только в Казахстане, но и в странах СНГ и Европе. Zeta работает с поставщиками из России, Италии, Турции, Польши, Малайзии и Узбекистана.
В магазине сотни моделей кроватей и мягкой мебели, ориентироваться в ассортименте поможет удобный каталог и фильтр. Установите нужные параметры: ширина, длина, материалы, цена, дополнительные опции и сайт сам выберет для вас подходящие варианты.
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