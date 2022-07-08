Что выбрать для однушки: диван или кровать?

Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Когда стоит такой выбор, значит, вы счастливый обладатель однокомнатной квартиры.

Если у вас есть отдельная спальня - то кровать, если нет - раздвижной диван.

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экономия места и многофункциональность. Днем диван служит местом отдыха, ночью - спальным местом.



мобильность. Можно переставлять с места на место фактически без ущерба для пространства.



диван выглядит очень эстетично, может быть украшением или цветовым акцентом интерьера.

довольно большим недостатком являются низкие ортопедические свойства. Несмотря на современные наполнители, матрас все-таки выигрывает по комфорту.



необходимость ежедневно раскладывать спальное место, что сказывается на долговечности мебели. Механизмы изнашиваются, начинают скрипеть и требовать ремонта.

Если говорить о недостатках кровати, то можно указать необходимость отдельной спальни и ограниченный функционал. То есть приглашенные гости не смогут разместиться для беседы прямо на кровати. Количество спальных мест можно компенсировать двухэтажным вариантом. Современные семейные модели представляют собой двуспальную кровать как нижний этаж и односпальную - детскую как второй. Относительно разнообразия дизайнов: современные кровати выглядят очень эстетично. Вы можете приобрести привычную классику, кровати с мягким изголовьем или кованые модели. Как и у дивана, у кровати может быть ящик для белья. Если что-то случится с матрасом, его можно заменить, не покупая кровать целиком, обновить диван, если что-то случилось с наполнителем, значительно сложнее.

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