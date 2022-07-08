TikTok и Kazakh Tourism подвели итоги кампании #TravelKazakhstan

«Мы работаем над тем, чтобы казахстанцы лучше знали о достопримечательностях своей страны, гордились ими и имели возможность рассказывать о них всему миру. Ведь в Казахстане есть всё: от гор, лесов, степей до космических пейзажей Мангыстау, — здесь проживают представители более ста национальностей, которые сохранили свой язык и традиции. Наш совместный проект с платформой TikTok позволил стимулировать так называемый пользовательский контент о туристических направлениях нашей страны. TikTok — это идеальная площадка для вовлечения активных и креативных людей, а также для продвижения контента о туризме и путешествиях. Результаты кампании #TravelKazakhstan превзошли наши ожидания, и мы намерены продолжать сотрудничество».

«Казахстан — это страна, богатая своими природными красотами, культурным наследием и невероятно талантливыми и творческими людьми. Надеюсь, что благодаря нашей кампании с «Kazakh Tourism» ещё больше людей по всему миру увидели Казахстан, как важное и интересное туристическое направление, а сами казахстанцы вдохновились больше путешествовать по своей стране и делиться рекомендациями в TikTok. Высокая вовлечённость пользователей в проект демонстрирует большой интерес к теме внутреннего туризма в Казахстане. Мы планируем продолжать поддерживать это направление и будем рады видеть всё больше новых авторов тревел-контента в TikTok».