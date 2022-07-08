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TikTok и Kazakh Tourism подвели итоги кампании #TravelKazakhstan

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 10:58
TikTok и Kazakh Tourism подвели итоги кампании #TravelKazakhstan
TikTok
Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с национальной компанией Kazakh Tourism при поддержке Министерства культуры и спорта РК подвели итоги республиканской кампании #TravelKazakhstan. Знаменитости и популярные авторы контента вместе с профессиональными гидами провели прямые эфиры из трех регионов Казахстана, а пользователи создавали короткие видеоролики, в которых рассказывали о любимых местах и туристическом потенциале своей страны. Также объявлены победители проекта — авторы самых ярких видеороликов, которые получат ценные призы и смогут стать ведущими аккаунта Kazakh Tourism в TikTok.

TikTok — это больше чем развлекательная платформа: здесь каждый может открывать для себя окружающий мир, отправиться в виртуальное путешествие или поделиться собственными видеозаметками из поездок. Тема путешествий — одна из самых любимых среди сообщества TikTok: пользователи со всего мира делятся своими впечатлениями и рекомендациями в коротких видео по хэштегу #travel, который набрал уже более 87 миллиардов просмотров.

Кампания #TravelKazakhstan стала первой совместной инициативой TikTok и АО «НК «Kazakh Tourism» и вдохновила казахстанцев заново открыть для себя свою страну и делиться её красотой с многомиллионной аудиторией платформы в формате коротких видеороликов.

В течение двадцати дней пользователи из самых разных уголков Казахстана создавали и публиковали креативные и познавательные ролики с советами о путешествиях по стране, делились рекомендациями национальных блюд, показывали самые красивые места: национальные природные парки, степи, исторические места, архитектурные и природные памятники, которые вошли в списки ЮНЕСКО, интересные городские локации — и многое другое.

Всего за три недели пользователями было опубликовано более 2800 роликов, а суммарное количество просмотров всех видео, опубликованных по хэштегу #TravelKazakhstan, уже превышает 11 миллионов.

Талгат Аманбаев, председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism»:
«Мы работаем над тем, чтобы казахстанцы лучше знали о достопримечательностях своей страны, гордились ими и имели возможность рассказывать о них всему миру. Ведь в Казахстане есть всё: от гор, лесов, степей до космических пейзажей Мангыстау, — здесь проживают представители более ста национальностей, которые сохранили свой язык и традиции. Наш совместный проект с платформой TikTok позволил стимулировать так называемый пользовательский контент о туристических направлениях нашей страны. TikTok — это идеальная площадка для вовлечения активных и креативных людей, а также для продвижения контента о туризме и путешествиях. Результаты кампании #TravelKazakhstan превзошли наши ожидания, и мы намерены продолжать сотрудничество».


Надежда Лапина, старший операционный менеджер TikTok:
«Казахстан — это страна, богатая своими природными красотами, культурным наследием и невероятно талантливыми и творческими людьми. Надеюсь, что благодаря нашей кампании с «Kazakh Tourism» ещё больше людей по всему миру увидели Казахстан, как важное и интересное туристическое направление, а сами казахстанцы вдохновились больше путешествовать по своей стране и делиться рекомендациями в TikTok. Высокая вовлечённость пользователей в проект демонстрирует большой интерес к теме внутреннего туризма в Казахстане. Мы планируем продолжать поддерживать это направление и будем рады видеть всё больше новых авторов тревел-контента в TikTok».


Среди всех пользователей, принявших участие в проекте, были определены имена трёх победителей, создавших самые креативные видеоролики. В качестве награды авторы получат квадрокоптеры DJI Mini2, а обладатели первых двух призовых мест смогут стать ведущими официального аккаунта Kazakh Tourism в TikTok.

Первое место занял Асет Мурзабаев @travelove100. Вместе со своей супругой Мухаббат Асет создаёт видеоролики о путешествиях как по родному Казахстану, так и по другим странам мира, чем и привлёк уже более 450 тысяч подписчиков. В рамках #TravelKazakhstan Асет рассказывал, что такое алты-бакан, показал современный визит-центр в Иле-Алатауском национальном парке, и казахстанскую Швейцарию, и делился видами озера Каинды с высоты птичьего полета.

Второе место заняла Айгерим Телбасы @sayahatshy. Айгерим всего 21 год, но она уже зарекомендовала себя как тревел-инфлюенсер и снимает красочные видео о самых красивых туристических локациях Казахстана: урочище Бозжыра, озере Каинды и многих других. Она также сняла мини-фильм о древнем Туркестане, рассказала подробно, как добраться до плато Ассы в окрестностях Алматы, и показала закат на Каспийском море.

Третье призовое место занял Азамат Жакиянов @zhakibjj. Автор снимает видео и сам выступает в качестве гида, рассказывая историю родного края. В рамках проекта #TravelKazakhstan Азамат совершил экскурсию по духовной столице казахов — Улытау — показал красоту степей и мавзолей Джучи Хана.

В рамках проекта также прошли прямые эфиры из трёх регионов страны, которые посмотрели более 35 тысяч человек. Музыкант, актёр и шоумен Ануар Нурпеисов провёл экскурсию по главному мегаполису Казахстана — городу Алматы — по тропе здоровья Медео и Шымбулак. Гид Мухтар Тойбазаров с настоящей звездой TikTok, учителем химии Уланом Усеновым @wannabeteacher, провели для сообщества платформы гастротур по Усть-Каменогорску: рассказали о секретах современной казахской кухни и провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Гид Дина Шериязданова с предпринимателем и спортсменом Валиханом Теном @drugoi.ty вела прямой эфир с юга страны, из древнего города Туркестан. Маршрут тура проходил через археологические раскопки и завершился у мавзолея Ахмета Яссауи.

О TikTok
TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.

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