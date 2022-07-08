TikTok и Kazakh Tourism подвели итоги кампании #TravelKazakhstan

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с национальной компанией Kazakh Tourism при поддержке Министерства культуры и спорта РК подвели итоги республиканской кампании #TravelKazakhstan. Знаменитости и популярные авторы контента вместе с профессиональными гидами провели прямые эфиры из трех регионов Казахстана, а пользователи создавали короткие видеоролики, в которых рассказывали о любимых местах и туристическом потенциале своей страны. Также объявлены победители проекта — авторы самых ярких видеороликов, которые получат ценные призы и смогут стать ведущими аккаунта Kazakh Tourism в TikTok.
TikTok — это больше чем развлекательная платформа: здесь каждый может открывать для себя окружающий мир, отправиться в виртуальное путешествие или поделиться собственными видеозаметками из поездок. Тема путешествий — одна из самых любимых среди сообщества TikTok: пользователи со всего мира делятся своими впечатлениями и рекомендациями в коротких видео по хэштегу #travel
, который набрал уже более 87 миллиардов просмотров.
Кампания #TravelKazakhstan стала первой совместной инициативой TikTok и АО «НК «Kazakh Tourism» и вдохновила казахстанцев заново открыть для себя свою страну и делиться её красотой с многомиллионной аудиторией платформы в формате коротких видеороликов.
В течение двадцати дней пользователи из самых разных уголков Казахстана создавали и публиковали креативные и познавательные ролики с советами о путешествиях по стране, делились рекомендациями национальных блюд
, показывали самые красивые места: национальные природные парки, степи, исторические места
, архитектурные и природные памятники, которые вошли в списки ЮНЕСКО, интересные городские локации
— и многое другое.
Всего за три недели пользователями было опубликовано более 2800 роликов, а суммарное количество просмотров всех видео, опубликованных по хэштегу #TravelKazakhstan
, уже превышает 11 миллионов.Талгат Аманбаев, председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism»:
Надежда Лапина, старший операционный менеджер TikTok:
«Мы работаем над тем, чтобы казахстанцы лучше знали о достопримечательностях своей страны, гордились ими и имели возможность рассказывать о них всему миру. Ведь в Казахстане есть всё: от гор, лесов, степей до космических пейзажей Мангыстау, — здесь проживают представители более ста национальностей, которые сохранили свой язык и традиции. Наш совместный проект с платформой TikTok позволил стимулировать так называемый пользовательский контент о туристических направлениях нашей страны. TikTok — это идеальная площадка для вовлечения активных и креативных людей, а также для продвижения контента о туризме и путешествиях. Результаты кампании #TravelKazakhstan
превзошли наши ожидания, и мы намерены продолжать сотрудничество».
«Казахстан — это страна, богатая своими природными красотами, культурным наследием и невероятно талантливыми и творческими людьми. Надеюсь, что благодаря нашей кампании с «Kazakh Tourism» ещё больше людей по всему миру увидели Казахстан, как важное и интересное туристическое направление, а сами казахстанцы вдохновились больше путешествовать по своей стране и делиться рекомендациями в TikTok. Высокая вовлечённость пользователей в проект демонстрирует большой интерес к теме внутреннего туризма в Казахстане. Мы планируем продолжать поддерживать это направление и будем рады видеть всё больше новых авторов тревел-контента в TikTok».
Среди всех пользователей, принявших участие в проекте, были определены имена трёх победителей, создавших самые креативные видеоролики. В качестве награды авторы получат квадрокоптеры DJI Mini2, а обладатели первых двух призовых мест смогут стать ведущими официального аккаунта Kazakh Tourism
в TikTok.
Первое место занял Асет Мурзабаев @travelove100.
Вместе со своей супругой Мухаббат Асет создаёт видеоролики о путешествиях как по родному Казахстану, так и по другим странам мира, чем и привлёк уже более 450 тысяч подписчиков. В рамках #TravelKazakhstan Асет рассказывал, что такое алты-бакан
, показал современный визит-центр
в Иле-Алатауском национальном парке, и казахстанскую Швейцарию
, и делился видами озера Каинды
с высоты птичьего полета.
Второе место заняла Айгерим Телбасы @sayahatshy.
Айгерим всего 21 год, но она уже зарекомендовала себя как тревел-инфлюенсер и снимает красочные видео о самых красивых туристических локациях Казахстана: урочище Бозжыра
, озере Каинды
и многих других. Она также сняла мини-фильм о древнем Туркестане
, рассказала подробно, как добраться до плато Ассы
в окрестностях Алматы, и показала закат на Каспийском море
.
Третье призовое место занял Азамат Жакиянов @zhakibjj.
Автор снимает видео и сам выступает в качестве гида, рассказывая историю родного края. В рамках проекта #TravelKazakhstan
Азамат совершил экскурсию по духовной столице казахов — Улытау
— показал красоту степей и мавзолей Джучи Хана
.
В рамках проекта также прошли прямые эфиры из трёх регионов страны, которые посмотрели более 35 тысяч человек.
Музыкант, актёр и шоумен Ануар Нурпеисов
провёл экскурсию по главному мегаполису Казахстана — городу Алматы — по тропе здоровья Медео и Шымбулак. Гид Мухтар Тойбазаров с настоящей звездой TikTok, учителем химии Уланом Усеновым @wannabeteacher,
провели для сообщества платформы гастротур по Усть-Каменогорску: рассказали о секретах современной казахской кухни и провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Гид Дина Шериязданова с предпринимателем и спортсменом Валиханом Теном @drugoi.ty
вела прямой эфир с юга страны, из древнего города Туркестан. Маршрут тура проходил через археологические раскопки и завершился у мавзолея Ахмета Яссауи.О TikTok
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