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Как подготовиться к ЕНТ по истории в 3 этапа

Просмотров:157 Опубликовано: Вчера, 21:56
Как подготовиться к ЕНТ по истории в 3 этапа
Подготовка к ЕНТ
ЕНТ — это не только проверка реальных знаний ученика, но и хорошая тренировка для вашего мозга. Чем больше информации вы не вызубрите, а поймете и запомните, тем лучше это скажется на работе вашей памяти.

Аналитика: посмотрите, что было раньше



Начать свою подготовку к тестированию можно с изучения предыдущего опыта. К примеру, на портале e-history.kz можно посмотреть, какие вопросы были на ент история Казахстана в прошлых годах. Это поможет:
• понять структуру билета на тестировании;
• определить основные темы;
• проверить собственные знания.
Каждый год вопросы на ЕНТ по истории Казахстана меняются, как и по другим предметам. Но сложность и структура остаются теми же.

Подготовка: объедините все источники



История — это тот предмет, в котором нельзя выучить одну формулу и понять алгоритм работы с ней. Здесь следует учитывать разные мнения, подходы, запоминать даты и причинно-следственные связи событий в сложной исторической цепочке. Запомнить их можно с помощью ассоциаций. Обратитесь к:
• историческим фильмам и книгам — в них часто таятся главные события прошлого;
• современным инициативам — от курсов до круглых столов с дебатами;
• историческим порталам, где постоянно обновляются статьи и материалы (тот же e-history.kz).
Выучить историю только для сдачи теста не получится. Обычно эти знания на более глубоком уровне остаются в памяти человека. Так вы сможете и прокачать свои скилы, и улучшить шансы на отличное написание теста.

Проверка: заключительный этап перед ЕНТ



В последнюю очередь, когда весь теоретический материал будет усвоен, нужно будет перейти к проверке. На практике до самого тестирования вы можете попробовать свои силы в тестах прошлого года. Попробуйте снова пройти те тестовые вопросы, которые вы анализировали в начале. Кстати, будет хорошо, если первый свой результат вы тоже запомните. А после — сравните количество набранных баллов и правильных ответов.

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