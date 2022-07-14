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11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 09:39
11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»
АО «МРЭК»
С 26 по 29 июня 2022 года преподаватели энергетических и технических специальностей Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева и Yessenov University прошли стажировку на производственной базе АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

В течение нескольких дней педагоги ВУЗов изучали основные характеристики и принципы работы современного энергооборудования, а также познакомились с процессами эксплуатации и обслуживания объектов электросетевого хозяйства региона и новыми технологиями в электроэнергетике.

11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


Стажировка прошла в рамках проекта «Расширение доступа к навыкам и занятости в Казахстане: поддержка МРЭК и инклюзивных мероприятий».

- Производственная стажировка направлена на совершенствование учебного процесса, обеспечение практико-ориентированного подхода к подготовке студентов. Уверен, что такие мероприятия помогут преподавателям лучше понимать потребности современной электроэнергетики и осуществлять подготовку молодых специалистов, руководствуясь актуальными потребностями производства, - сказал заместитель Председателя Правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылык Сагымбеков.


11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


Для формирования чёткого понимания, какие знания должны иметь современные студенты, педагоги посетили несколько подстанций, ознакомились с работой производственных служб и регионального диспетчерского центра. Познакомились с текущими изменениями в процессах эксплуатации и обслуживания объектов электросетевого хозяйства. Получили информацию напрямую от специалистов АО «МРЭК». После завершения производственной стажировки преподаватели получили сертификаты.

11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»



Напомним, АО «МРЭК» совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в этом году запустили реализацию инклюзивной программы для молодежи. В рамках инвестиционного проекта будет реализована программа по расширению доступа для молодежи к актуальным навыкам, необходимым для трудоустройства и карьерного роста в секторе электроэнергетики.

11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


АО «МРЭК» всецело готово совместно с университетами страны внедрить дуальное образование. Благодаря ее внедрению в обучении акценты будут смещены на получение студентами практических знаний на базе предприятия. Этот формат обучения позволит выпускать квалифицированных и востребованных специалистов с уже имеющимся практическим опытом работы. Программу дуального обучения пройдут по меньшей мере 125 будущих профессионалов, обучающихся в университетах, как минимум треть из которых будут студентки. Реализация данной программы приведет к усовершенствованной и актуальной подготовке специалистов в учебных заведениях, а также к расширению экономических возможностей, трудоустройства и карьерного роста женщин в энергетической отрасли.

11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


11 педагогов отечественных университетов прошли производственную стажировку в АО «МРЭК»


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