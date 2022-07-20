Онлайн кредиты в современном Казахстане стали одним из самых практичных способов решения неприятных жизненных ситуаций. Множество новинок в виде товаров и услуг, которые так или иначе являются неотъемлемой частью комфортной жизни, дорожают с каждым днем. В связи с развитием финансового рынка и его продуктов, для населения Республики Казахстан открылась возможность оформлять кредит не выходя из своей зоны комфорта. Микрофинансовые организации не только предоставляют оперативное обслуживание, но также и дают возможность взять займ людям даже с проблемной кредитной историей.
Микрофинансовые организации - небанковские финансовые учреждения. МФО предлагают услуги кредитования как физическим, так и юридическим лицам.
Что такое кредит онлайн?
Кредит онлайн - быстрая и удобная возможность решить любую финансовую трудность за считанные минуты.
Проще говоря, кредит онлайн
- это способ взять деньги в долг на короткий срок под процент.
Преимущества кредитов онлайн:
• Комфортное оформление кредита в любом удобном для вас месте, а процедура оформления занимает не больше 20 минут;
• Нет необходимости в справках о доходах, а также в подтверждении официального трудоустройства;
• Нет необходимости в поручителях и залоге;
• Возможность получить кредит с плохой кредитной историей;
• Разные способы получить средства: банковская карта, счет, электронный кошелек или наличными в офисе финансовой организации.
Недостатки кредитов онлайн:
• Высокие процентные ставки;
• Небольшой срок кредитования;
• Начисление штрафов и пени из-за несвоевременного погашения задолженности.
Онлайн кредит: требования к заемщику
Микрофинансовые организации очень лояльны к своим клиентам, поэтому требования у них также отличаются от тех, что предлагают банки.
Для оформления кредита необходимо:
• Достичь совершеннолетнего возраста.
Учитывайте, что предпочтения у микрофинансовых организаций отличаются по поводу возрастной категории заемщиков. Некоторые организации выдают кредиты начиная от 18-ти лет, а некоторые предпочитают давать займы только после 21-го.
• Гражданство Республики Казахстан и постоянная прописка.
Также для оформления кредита вам понадобится реквизиты вашей карты, банковского счета или электронного кошелька, а также рабочий номер телефона.
Банковская карта может быть оформлена в любом банке Республики Казахстан. Единственное, карта должна быть с платежной системой Visa или Mastercard.
Как оформить микрокредит?
Процедура оформления максимально проста и доступна для любой категории населения.
Для того чтобы взять онлайн займ вам необходимо придерживаться всего пары действий:
• На платформе Finpanda укажите необходимую сумму и срок кредитования;
• С помощью списка надежных микрофинансовых организаций, выберите ту, которая максимально соответствует вашим требованиям;
• Перейдите по прямой ссылке на официальный сайт кредитора.
• Заполните заявку-анкету, предоставив всю необходимую информацию;
• Ожидайте решение микрофинансовой организации;
• В случае одобрения подпишите кредитный договор с помощью электронной подписи или смс-кода;
• В течение нескольких минут после подписания получите средства на указанную карту, банковский счет или электронный кошелек.
Процедура погашение кредита: что нужно знать?
Своевременное погашение задолженности одно из самых важных условий кредитного договора.
При возникновении проблем с выплатой кредита, кредиторы начинают ежедневно начислять штрафные пени. И каждый пропущенный день будет оставлять отпечаток на кредитной истории. Если же примененные санкции не влияют на заемщика, МФО может обратиться к коллекторам или вовсе подать в суд.
Для того чтобы не портить свою кредитную историю, мы настоятельно рекомендуем погашать задолженность в указанный срок.
Как выплатить кредит?
Есть несколько методов погашения задолженности:
• В личном кабинете, зарегистрированном на официальном сайте кредитора;
• В кассе банка или отделении самой микрофинансовой организации;
• В терминалах или банкоматах.На правах рекламы