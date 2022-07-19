Правда и фейк: как фальшивые новости влияют на общество

Фейк, фейковые новости — эти иностранные слова давно вошли в обиход многих жителей Казахстана. Ими обозначают ложь, которая выдается за правду. Некоторые СМИ публикуют фальшивые новости специально, другие — неосознанно. Порой фейк выглядит как безобидная шутка, в других случаях ложь может привести к серьезным последствиям. Так где искать источники тем, кто желает читать новости Казахстана и быть уверенным в их правдивости?
В чем опасность фейковых новостей
Ложные новости бывают нескольких видов, каждый из которых создается с определенной целью:
• пропаганда — навязывает широкой аудитории предвзятое мнение, в итоге люди, поверившие в фейк формируют искаженную позицию и в итоге действуют неправильно;
• кликбейк — обычно это сообщения с сенсационными заголовками и скандальными фото, их задача подтолкнуть читателя открыть сайт — чем больше просмотров, тем больше зарабатывает создатель фейка;
• публикации с искаженными заголовками — такая публикация может быть и правдивой, но ее заголовок не совсем соответствует действительности, в итоге у людей, которые знакомятся с информационной сводкой только по заголовкам, может возникнуть неправильное понимание ситуации и как результат — неправильная реакция;
• газетная утка — заведомо ложное сообщение, созданное с целью привлечь внимание большего количества читателей и тем самым увеличить заработок.
Желание некоторых заработать на фейках — не самое худшее, к чему может привести такая информация. Нередко фейк-ньюз способны нагонять на читателей панику, страх, разжигать агрессию, искажать восприятие реального мира. Человек, который несколько раз стал жертвой фейков, в итоге перестает понимать, каким новостям можно верить, а где — ложь.
Где искать новости, которым можно верить?
Самый простой способ защититься от фейк-ньюз — читать сообщения на проверенных ресурсах с хорошей репутацией. Лучше всего на официальных сайтах уважаемых информационных агентств, например, «Казинформ».
Это международное информагентство, которому доверяют не только отечественные СМИ, но и зарубежные. На сайте публикуют только проверенную информацию о всех важных событиях в Казахстане и мире. Читая сводки «Казинформ» легко оставаться в курсе всего происходящего и быть уверенным в правдивости каждого сообщения.На правах рекламы