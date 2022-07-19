Правда и фейк: как фальшивые новости влияют на общество

В чем опасность фейковых новостей

Где искать новости, которым можно верить?

Ложные новости бывают нескольких видов, каждый из которых создается с определенной целью:• пропаганда — навязывает широкой аудитории предвзятое мнение, в итоге люди, поверившие в фейк формируют искаженную позицию и в итоге действуют неправильно;• кликбейк — обычно это сообщения с сенсационными заголовками и скандальными фото, их задача подтолкнуть читателя открыть сайт — чем больше просмотров, тем больше зарабатывает создатель фейка;• публикации с искаженными заголовками — такая публикация может быть и правдивой, но ее заголовок не совсем соответствует действительности, в итоге у людей, которые знакомятся с информационной сводкой только по заголовкам, может возникнуть неправильное понимание ситуации и как результат — неправильная реакция;• газетная утка — заведомо ложное сообщение, созданное с целью привлечь внимание большего количества читателей и тем самым увеличить заработок.Желание некоторых заработать на фейках — не самое худшее, к чему может привести такая информация. Нередко фейк-ньюз способны нагонять на читателей панику, страх, разжигать агрессию, искажать восприятие реального мира. Человек, который несколько раз стал жертвой фейков, в итоге перестает понимать, каким новостям можно верить, а где — ложь.Самый простой способ защититься от фейк-ньюз — читать сообщения на проверенных ресурсах с хорошей репутацией. Лучше всего на официальных сайтах уважаемых информационных агентств, например, «Казинформ».Это международное информагентство, которому доверяют не только отечественные СМИ, но и зарубежные. На сайте публикуют только проверенную информацию о всех важных событиях в Казахстане и мире. Читая сводки «Казинформ» легко оставаться в курсе всего происходящего и быть уверенным в правдивости каждого сообщения.