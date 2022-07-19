«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Июля
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 484.18 KZT
  • €1 = 491.64 KZT
  • 1 RUB = 8.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Правда и фейк: как фальшивые новости влияют на общество

Просмотров:11 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Правда и фейк: как фальшивые новости влияют на общество
Новости Казахстана
Фейк, фейковые новости — эти иностранные слова давно вошли в обиход многих жителей Казахстана. Ими обозначают ложь, которая выдается за правду. Некоторые СМИ публикуют фальшивые новости специально, другие — неосознанно. Порой фейк выглядит как безобидная шутка, в других случаях ложь может привести к серьезным последствиям. Так где искать источники тем, кто желает читать новости Казахстана и быть уверенным в их правдивости?

В чем опасность фейковых новостей



Ложные новости бывают нескольких видов, каждый из которых создается с определенной целью:
• пропаганда — навязывает широкой аудитории предвзятое мнение, в итоге люди, поверившие в фейк формируют искаженную позицию и в итоге действуют неправильно;
• кликбейк — обычно это сообщения с сенсационными заголовками и скандальными фото, их задача подтолкнуть читателя открыть сайт — чем больше просмотров, тем больше зарабатывает создатель фейка;
• публикации с искаженными заголовками — такая публикация может быть и правдивой, но ее заголовок не совсем соответствует действительности, в итоге у людей, которые знакомятся с информационной сводкой только по заголовкам, может возникнуть неправильное понимание ситуации и как результат — неправильная реакция;
• газетная утка — заведомо ложное сообщение, созданное с целью привлечь внимание большего количества читателей и тем самым увеличить заработок.

Желание некоторых заработать на фейках — не самое худшее, к чему может привести такая информация. Нередко фейк-ньюз способны нагонять на читателей панику, страх, разжигать агрессию, искажать восприятие реального мира. Человек, который несколько раз стал жертвой фейков, в итоге перестает понимать, каким новостям можно верить, а где — ложь.

Где искать новости, которым можно верить?



Самый простой способ защититься от фейк-ньюз — читать сообщения на проверенных ресурсах с хорошей репутацией. Лучше всего на официальных сайтах уважаемых информационных агентств, например, «Казинформ».

Это международное информагентство, которому доверяют не только отечественные СМИ, но и зарубежные. На сайте публикуют только проверенную информацию о всех важных событиях в Казахстане и мире. Читая сводки «Казинформ» легко оставаться в курсе всего происходящего и быть уверенным в правдивости каждого сообщения.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика