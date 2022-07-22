Как правильно выбрать новые кроссовки?

Собираетесь покупать новые кроссовки? Тогда используйте при их выборе несколько простых критериев, и вы приобретете подходящий вариант. Ведь сегодня эта обувь относится к самой востребованной и универсальной части гардероба.
Цель покупки кроссовок
Хорошие кроссовки не стоит искать на вещевых рынках. Ведь вам нужна качественная обувь с гарантией. Вы можете найти качественные кроссовки на GGonline
, одном из наиболее популярных онлайн-магазинов страны. Только определитесь заранее с целью их использования. Для бега нужны беговые модели, для повседневного гардероба – пропускающие воздух модели, для фитнеса – модели с плоской подошвой.
Предназначения кроссовок разных типов
Для прогулок и повседневной ходьбы кроссовки почти всегда имеют толстую и плотную основу. Также должна быть жесткая пятка, чтобы фиксировать суставы и стопу. Материал изделий тоже немаловажен: кожа долговечна, но достаточно жаркая, синтетика часто имеет вентиляцию. Рекомендуется опираться на следующие критерии:
• плотная подошва, чтобы защищать стопы от неровностей и камней на дороге;
• высокая и устойчивая пятка;
• наличие амортизации и супинатора;
• стельки, хорошо собирающие влагу.
Спортивная обувь для бега рассчитана, что тело будет наклонено вперед. Для спортзала лучше выбирать нескользящие и легкие модели. Для горной местности уместны будут модели с шипами и дополнительной амортизацией, а пятка и носок у них защищены прочным материалом. Они не должны давить, сковывать движения и вызывать дискомфорт.
Рекомендуется покупать кроссовки с небольшим запасом, чтобы оставалось расстояние большого пальца руки между пяткой и задней стенкой изделия. С правильно подобранным размером можно свободно пошевелить пальцами ног.
Обязательно учитывайте собственную анатомию стопы. Предварительно узнать о своей пронации можно по отпечатку мокрой стопы. Если между пяткой и носком перешеек составляет больше, чем половина расстояния между краями ширины стопы, то необходим супинатор.
Подобрать качественные брендовые кроссовки вы можете в онлайн-магазине ggonline.kz.На правах рекламы