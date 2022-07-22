Как выбрать размер бассейна?

Нет ничего лучше для летнего сезона, чем в жаркую погоду окунуться в прохладную воду. Если у вас есть частный дом или дача, самое время купить бассейн в Баку и наслаждаться приятным отдыхом. Большой ассортимент подобных товаров вы найдете в магазине Maxi.az. Но как правильно определиться с размером?
Выбор размера бассейна: основные критерии
В поисках идеального резервуара для водных развлечений учитывайте такие нюансы:
• наличие свободного места — измерьте территорию, на которой будете размещать бассейн, чтобы понимать, впишется ли он по длине и ширине (если круглый — по диаметру);
• предназначение — есть детские и взрослые бассейны, а если планируете купаться всей семьей, выбирайте вариант, подходящий всем;
• частота применения — если будете использовать обновку относительно редко, достаточно компактного варианта, а вот для постоянных купаний предпочтительнее большой бассейн.
Существует усредненная формула относительно площади: ребенку достаточно одного квадратного метра, а взрослому — полутора-двух. Но такие размеры актуальны только для желающих расслабиться и охладиться: свободно плавать в подобном резервуаре не получится.
Если же мечтаете полноценно заниматься плаванием, придется позаботиться о покупке большей модели. Основные правила таковы:
• в среднем хватит глубины 1,2-1,3 м (при желании прыгать с разбега — 1,4 м);
• длина для прыжков должна составлять не менее 5 м, а лучше — около 8 м;
• чтобы одному человеку было комфортно плавать, выбирайте ширину как минимум 2,5 м (соответственно, для двоих — от 5 м).
Вопрос формы бассейна — прежде всего вопрос визуального характера и экономии пространства. При ограниченной площади выбирайте квадратные и прямоугольные модели. Однако овальные и круглые резервуары отлично выдерживают водное давление.
Как подготовить территорию для размещения бассейна?
В идеале место под бассейн необходимо покрыть специальной дорожкой, плиткой или деревянным настилом. Выбирайте ровную площадку, которая не будет проседать под давлением бассейна с водой.
Также заблаговременно следует продумывать, куда станете сливать воду, будет ли попадать листва на поверхность, нет ли риска затопления фундамента дома. Обязательно необходимо иметь свободный доступ для чистки и учитывать, хотите ли разместить дополнительные пляжные аксессуары (например, шезлонги).На правах рекламы