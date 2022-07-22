Как выбрать размер бассейна?

Выбор размера бассейна: основные критерии

Как подготовить территорию для размещения бассейна?

В поисках идеального резервуара для водных развлечений учитывайте такие нюансы:• наличие свободного места — измерьте территорию, на которой будете размещать бассейн, чтобы понимать, впишется ли он по длине и ширине (если круглый — по диаметру);• предназначение — есть детские и взрослые бассейны, а если планируете купаться всей семьей, выбирайте вариант, подходящий всем;• частота применения — если будете использовать обновку относительно редко, достаточно компактного варианта, а вот для постоянных купаний предпочтительнее большой бассейн.Существует усредненная формула относительно площади: ребенку достаточно одного квадратного метра, а взрослому — полутора-двух. Но такие размеры актуальны только для желающих расслабиться и охладиться: свободно плавать в подобном резервуаре не получится.Если же мечтаете полноценно заниматься плаванием, придется позаботиться о покупке большей модели. Основные правила таковы:• в среднем хватит глубины 1,2-1,3 м (при желании прыгать с разбега — 1,4 м);• длина для прыжков должна составлять не менее 5 м, а лучше — около 8 м;• чтобы одному человеку было комфортно плавать, выбирайте ширину как минимум 2,5 м (соответственно, для двоих — от 5 м).Вопрос формы бассейна — прежде всего вопрос визуального характера и экономии пространства. При ограниченной площади выбирайте квадратные и прямоугольные модели. Однако овальные и круглые резервуары отлично выдерживают водное давление.В идеале место под бассейн необходимо покрыть специальной дорожкой, плиткой или деревянным настилом. Выбирайте ровную площадку, которая не будет проседать под давлением бассейна с водой.Также заблаговременно следует продумывать, куда станете сливать воду, будет ли попадать листва на поверхность, нет ли риска затопления фундамента дома. Обязательно необходимо иметь свободный доступ для чистки и учитывать, хотите ли разместить дополнительные пляжные аксессуары (например, шезлонги).