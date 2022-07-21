Какие задачи бизнеса в интернете решает контекстная реклама

Простая настройка, доступная стоимость и быстрый результат — таргетинг становится все привлекательнее для владельцев бизнеса. Контекстная реклама по сравнению с другими платформами имеет преимущество: набор любимых соцсетей у каждого пользователя свой, а вот поисковой системой пользуются все.
Настраивать PPC рекламу можно и самостоятельно, но таким путем не избежать ошибок, которые способны нанести вред вашему ресурсу в долгосрочной перспективе. Если заказать контекстную рекламу webpromo.kz/ppc
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Что такое контекстная реклама?
Само название подразумевает, что объявления показываются в привязке к контексту. То есть — в зависимости от контента на странице и поискового запроса. Например, пользователь ввел в поисковик фразу «купить портативную колонку». После этого в контекстно-медийной сети Google и на сайтах-партнерах он будет видеть рекламу колонок. Ему также будут демонстрировать модели, которые он уже посмотрел, но не купил. Пример зависимости от контента: объявления о косметике на сайте салона красоты.
Рассмотрим, какие задачи бизнеса можно решить, если запустить PPC рекламу в Google.
Задачи бизнеса, которые решает контекстная реклама
На первый взгляд все просто: такой вид рекламных объявлений привлекает трафик, а если рекламный креатив сделан качественно — он способен конвертировать трафик в конверсии. Но есть и неочевидная польза.Тестирование новых продуктов
Определить востребованность новой продукции можно с помощью анализа целевой аудитории, создания фокус-групп, организации опросов. А можно запустить рекламу с минимальным бюджетом. Проанализируйте результат, чтобы понять актуальность новинки.Быстрый результат
По разным причинам компании могут понадобится конверсии уже на “сейчас”. Рекламная кампания в Google привлекает трафик в первый же день. А вот конвертация трафика в материальный доход зависит от профессионализма команды, работающей над проектом.Экономия рекламного бюджета
Благодаря функциональной настройке объявления контекстной рекламы будут видеть только заинтересованные пользователи. Это позволит сберечь рекламный бюджет, поскольку при системе оплаты за клик вы не будете переплачивать за нецелевой трафик.Масштабирование
Через месяц рекламной кампании вы будете иметь на руках подробную аналитику, которая покажет сильные и слабые стороны креативов, продуктов и сайта. Раз за разом подтягивая “просевшие” участки, вы будете совершенствовать рекламу, привлекая все больше трафика.Оповещение об акциях
Контекстная реклама поможет быстро оповестить вашу целевую аудиторию об акциях, розыгрышах и прочих маркетинговых активностях (в том числе оффлайн).!!!
Тут важно просчитать, чтобы доход от активностей был больше расходов на рекламу.Повышение узнаваемости
Контекстная реклама — один из лучших инструментов для брендинга. Когда пользователи раз за разом видят объявления определенной компании — они запоминают ее. Негативный эффект от навязчивости компенсируйте полезностью: настраивайте таргетинг с максимальной точностью.
Бизнес может функционировать и без контекстной рекламы, ведь работали же как-то до появления интернета. Талантливый менеджмент способен творить чудеса. Но в современном мире присутствие и известность в интернете — почти необходимость для бизнеса. А реклама в Google может существенно облегчить жизнь отделу маркетинга и сэкономить деньги собственника бизнеса.На правах рекламы