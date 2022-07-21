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Что такое нутрициология?

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Что такое нутрициология?
Курсы нутрициологии
С каждым годом растет количество людей, которые выбирают правильное питание и активный образ жизни с отказом от вредных привычек. Такая тенденция становится все более популярной, так как полезна для организма и здоровья в целом.

В результате появилась новая профессия – нутрициолог, главной специализацией которого оказание помощи в вопросах правильного питания. Для сознательных людей были разработаны курсы нутрициологии онлайн, они помогут разработать персональный план питания и детально разобраться в тонкостях здорового образа жизни.

Нутрициолог: в чем специализация специалиста?



Нутрициология является наукой о ПП (правильное питание) и влиянии процессов на здоровье и профилактику заболеваний. Таким образом, нутрициолог – эксперт по разработке сбалансированного питания индивидуально для каждого с учетом ряда факторов (поставленные цели, общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и др.).

Он также изучает метаболические и функциональные процессы в организме. Онлайн курс по нутрициологии сможет каждый, для этого не нужно медицинское образование и специальные навыки.

Это не врач, а исключительно консультант по питанию. Он поможет с улучшением самочувствия и коррекцией веса, что снижает риск развития хронических заболеваний, в том числе и ожирения.

Он поможет также разобраться в рационе, учитывая физиологические потребности клиента, дефицит и избыток питательных веществ для достижения баланса. Для тех, кто хочет выглядеть стройно и быть здоровым, рекомендуется консультация нутрициолога.

В чем особенности нутрициологии?



Наука о питании позволит подобрать грамотную и безопасную диету, не только чтобы похудеть, но и снизить риск развития заболеваний. Научно доказано, что сбалансированное питание благоприятно влияет на здоровье и должно подбираться индивидуально.

В нутрициологии есть несколько направлений, а именно:
  • продукты питания, их производство и потребление;
  • процессы обмена и влияние веществ на работу разных систем и органов;
  • профилактика и особенности лечебного воздействия на организм через питание.


Нутрициолог является экспертом в таких вопросах, как влияние ингредиентов продуктов на организм, варианты готовки, время для приема еды, лечение болезней из-за неправильного питания и др.

Правильно подобранная программа питания поможет снизить риск развития заболеваний пищеварительной системы и внутренних органов, сахарного диабета и т.д. Сегодня особым спросом пользуется спортивная нутрициология.

Она позволяет достичь высоких результатов в спорте благодаря правильному питанию. Можно набрать мышечную массу, сбросить лишние килограммы или наоборот набрать. Консультация спортивного нутрициолога обязательно нужна для людей, которые планируют заниматься спортом, как профессионально, так и любительски. Такой специалист поможет подобрать БАДы, научит вести дневник питания, рассчитывать суточный расход калорий и др.

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