Как справиться с болью в суставах?

нестероидные противовоспалительные средства;



сосудорасширяющие;



миорелаксанты;



стероиды;



хондропротекторы.

Как действуют эти препараты?

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