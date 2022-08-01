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Как справиться с болью в суставах?

Просмотров:210 Опубликовано: Вчера, 22:26
Как справиться с болью в суставах?
Боль в суставах
Заболевания суставов, к сожалению, случаются не только с пожилыми людьми, этот недуг все больше “молодеет”. Воспаление околосуставных тканей причиняет сильную боль и сказывается на качестве жизни. Пациентам становится некомфортно заниматься спортом, активно двигаться, а в запущенных случаях выполнять простую повседневную работу.

Причиной могут быть травмы, гиподинамия, проблемы с обменом веществ, чрезмерный лишний вес, тяжелая физическая работа, а также генетическая предрасположенность.

Для того, чтобы получить лечение, нужно обратиться к врачу, который учтет характер заболевания, возраст и сопутствующие патологии.




Среди препаратов, использующихся для лечения суставов выделяют несколько групп:

  • нестероидные противовоспалительные средства;
  • сосудорасширяющие;
  • миорелаксанты;
  • стероиды;
  • хондропротекторы.


Как действуют эти препараты?



Нестероидные противовоспалительные средства не воздействуют на причину боли, а работают на ее снятие, незначительно уменьшая воспаление. Существенного негативного воздействия на организм при длительном приеме они не оказывают.

Сосудорасширяющие препараты работают над улучшением кровоснабжения воспаленных участков, чтобы ускорить восстановление тканей.

Миорелаксанты - препараты, которые назначает врач для краткосрочного применения. Они расслабляют мышцу вокруг сустава, уменьшая сдавливание нервных волокон и купируя болевой синдром.

Стероидные препараты - это экстренная помощь суставу, назначаются при сильной нестерпимой боли, содержат гормоны, поэтому применять их без назначения врача запрещается.

Хондропротекторы нужны, чтобы восстанавливать хрящевую ткань. Такие лекарства принимают длительное время для стабилизации накопительного эффекта. Это лечение заболевания воздействием на причину боли.

Средства от боли в суставах могут быть в инъекциях, таблетках, в виде мази или крема. В “Доброй аптеке” вы сможете подобрать препараты под схему, выстроенную вашим лечащим врачом. “Добрая аптека” сохраняет одни из самых низких цен на препараты в Алматы.

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