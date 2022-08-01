World Series of Poker 2022 в цифрах

Омаха;



семикарточный стад;



RAZZ;смешанные турниры.



53 дня и 89 турниров - таков масштаб World Series of Poker 2022. 88 триумфаторов получают золотой браслет, а победитель турнира чемпионов - специальный памятный приз.8663 человека участвовали в главном состязании по безлимитному Холдему. Это второй результат в истории Мировой серии, больше игроков - 8773, было только на турнире 2006 года.А самым многочисленным стал безлимитный Холдем Housewarming - турнир для новичков со скромным стартовым взносом 500 долларов. Здесь соревновались 20 080 человек, победитель Генри Акейн получил 701 215 долларов.Выигрыш Эспера Йорстада, триумфатора главного турнира, намного выше - это кругленькая сумма в 10 миллионов долларов. Победа норвежца продолжила традицию ежегодной смены победителя, которая тянется уже 25 лет.Housewarming не самое дешевое состязание Мировой серии. Несколько турниров требуют те же 500 долларов, наименьший взнос в Ultra Deepstack и Collossus Холдеме - по 400 долларов.Для участия же в самом дорогом турнире - Super High Roller Холдем, желающим пришлось выкладывать по 250 тыс. долларов. Победитель Алекс Фоксин получил в 18 раз больше - 4,5 миллиона.Самый большой приз среди мастеров не Холдема взял Тонг Ли - 1 467 739 долларов за выигрыш пот-лимит Омаха со стартовым взносом в 50 тыс.Игроки из США доминируют на Мировой серии почти так же, как Холдем среди многочисленных разновидностей покера. Они забрали 55 золотых браслетов, а Бенджамин Коуп выиграл турнир чемпионов. Тем удивительнее то, что в главном турнире никто из американцев не смог пробиться даже в первую пятерку. Лучший среди игроков США Джеффри Фарнес стал только шестым.Что особенно интересно, к финальном столу в лидерах пришел именно американец - Мэтью Су держал 15,5% фишек. Но затем он откровенно провалился и занял последнее среди финалистов 9-е место.Игроком года стал Дэниэл Зак, набравший больше всего очков. Он участвовал в 16 турнирах, из которых выиграл два, еще дважды был в первой десятке.