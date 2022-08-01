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World Series of Poker 2022 в цифрах

Просмотров:120 Опубликовано: Вчера, 22:26
World Series of Poker 2022 в цифрах
Мировая серия покера
Вот и закончилась очередная Мировая серия покера - самый крупный турнир по этой игре в мире. Портал покердом Казахстан рассказывает о самых впечатляющих цифрах и результатах состязания.

53 дня и 89 турниров - таков масштаб World Series of Poker 2022. 88 триумфаторов получают золотой браслет, а победитель турнира чемпионов - специальный памятный приз.

8663 человека участвовали в главном состязании по безлимитному Холдему. Это второй результат в истории Мировой серии, больше игроков - 8773, было только на турнире 2006 года.

А самым многочисленным стал безлимитный Холдем Housewarming - турнир для новичков со скромным стартовым взносом 500 долларов. Здесь соревновались 20 080 человек, победитель Генри Акейн получил 701 215 долларов.

Выигрыш Эспера Йорстада, триумфатора главного турнира, намного выше - это кругленькая сумма в 10 миллионов долларов. Победа норвежца продолжила традицию ежегодной смены победителя, которая тянется уже 25 лет.

Housewarming не самое дешевое состязание Мировой серии. Несколько турниров требуют те же 500 долларов, наименьший взнос в Ultra Deepstack и Collossus Холдеме - по 400 долларов.

Для участия же в самом дорогом турнире - Super High Roller Холдем, желающим пришлось выкладывать по 250 тыс. долларов. Победитель Алекс Фоксин получил в 18 раз больше - 4,5 миллиона.

Среди разновидностей покера абсолютное первенство принадлежит техасскому Холдему. Из 89 турниров на его варианты приходится 59 состязаний. Также на Мировой серии играются:

  • Омаха;
  • семикарточный стад;
  • RAZZ;смешанные турниры.


Самый большой приз среди мастеров не Холдема взял Тонг Ли - 1 467 739 долларов за выигрыш пот-лимит Омаха со стартовым взносом в 50 тыс.

Игроки из США доминируют на Мировой серии почти так же, как Холдем среди многочисленных разновидностей покера. Они забрали 55 золотых браслетов, а Бенджамин Коуп выиграл турнир чемпионов. Тем удивительнее то, что в главном турнире никто из американцев не смог пробиться даже в первую пятерку. Лучший среди игроков США Джеффри Фарнес стал только шестым.

Что особенно интересно, к финальном столу в лидерах пришел именно американец - Мэтью Су держал 15,5% фишек. Но затем он откровенно провалился и занял последнее среди финалистов 9-е место.

Игроком года стал Дэниэл Зак, набравший больше всего очков. Он участвовал в 16 турнирах, из которых выиграл два, еще дважды был в первой десятке.

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