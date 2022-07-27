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Разнообразие компрессорного оборудования от компании TSSP

Просмотров:29 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Разнообразие компрессорного оборудования от компании TSSP
Компрессоры
Существует огромное количество пневматического инструмента, которое использует для работы сжатый воздух. Речь идёт не только о промышленных установках: компактные компрессоры чрезвычайно полезны и в домашних условиях.

Типы оборудования



Устройства используются для самых разных задач. Без подачи сжатого воздуха не могут работать:
  • отбойные молотки;
  • гайковерты;
  • дрели;
  • краскопульты;
  • моющее оборудование и т. д.


Каждый уважающий себя автомобилист имеет в своём гараже небольшой воздушный компрессор, который используется для накачивания колес. Использовать его намного удобнее, чем обычный насос: на накачивание колес уходит несколько секунд.




Существует большое количество компрессоров. По принципу работы их делят на:
  • поршневые;
  • мембранные;
  • спиральные;
  • винтовые.


Спиральные и винтовые модели считаются самыми мощными. Они занимают больше места, и в большинстве случаев используются на промышленных предприятиях. Поршневое оборудование применяется на СТО или в строительно-монтажных работах. Для бытовых нужд чаще всего используют мембранные установки.

Где купить хороший компрессор



В первую очередь, стоит определиться, для каких задач будет использоваться оборудование. Например, если предстоят работы по дому, то слишком мощная установка не нужна. Как правило, мощность бытовых моделей не превышает 3000 Вт. Такой компрессор создаёт давление до 10 атмосфер и 35 л сжатого воздуха в минуту. Этого вполне достаточно для работы небольшого краскопульта или гайковерта.

Естественно, мощность промышленных устройств намного выше. Для некоторого пневматического инструмента требуется минимальное давление в 10 атмосфер и производительности 1000 л/мин.

Вне зависимости от области использования, найти хороший компрессор всегда можно в интернет-магазине TSSP. Здесь представлена продукция известных брендов современности по доступной цене. Подробные описания товаров и консультации специалистов помогут каждому выбрать наиболее подходящую установку для любых задач.

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